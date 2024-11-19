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Док Риверс: «Даже если у Лилларда не идет игра, в решающий момент хочется, чтобы мяч оказался в его руках»

Док Риверс отдал должное Дэмиану Лилларду.

В понедельник «Бакс» вырвали победу у «Рокетс» со счетом 101:100. На последних секундах разыгрывающий Дэмиан Лиллард (6 из 18 с игры) забросил решающий мяч в проходе при «-1».

«Дэйм не привык отступать. В этом он мне очень напоминает Рэя Аллена. У Рэя было не так много вечеров, когда его подводил бросок, но когда они все же случались, если судьба матча решалась одним броском, все равно хотелось, чтобы мяч в этот момент оказался в его руках.

То же самое с Дэймом. У него может быть удачный вечер или нет, но в нем есть что-то, что заставляет его верить – именно он должен взять на себя последний бросок и реализовать его. И он делает это снова и снова», – сказал главный тренер «Милуоки».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДок Риверс
logoХьюстон
logoМилуоки
logoРэй Аллен
logoНБА
logoДэмиан Лиллард
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