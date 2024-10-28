Бэм Адебайо и Эйжа Уилсон впервые вместе появились на публике во время открытия статуи Уэйда

Бэм Адебайо и Эйжа Уилсон впервые вместе появились на публике.

Звездная пара посетила церемонию открытия статуи легенды «Майами» Дуэйна Уэйда .

Центровой «Хит» и звезда «Лас-Вегаса » стали фигурировать в слухах по поводу романтических отношений с начала сентября, когда Уилсон посетила церемонию с участием Адебайо в Майами .