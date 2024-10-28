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Бэм Адебайо и Эйжа Уилсон впервые вместе появились на публике во время открытия статуи Уэйда

Бэм Адебайо и Эйжа Уилсон впервые вместе появились на публике.

Звездная пара посетила церемонию открытия статуи легенды «Майами» Дуэйна Уэйда.

Центровой «Хит» и звезда «Лас-Вегаса» стали фигурировать в слухах по поводу романтических отношений с начала сентября, когда Уилсон посетила церемонию с участием Адебайо в Майами.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Overtime
светская хроника
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