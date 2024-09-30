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Келси Плам и Спайк Ли устроили перепалку во время матча женской НБА

Келси Плам и Спайк Ли что-то сказали друг другу во время игры плей-офф WNBA.

Баскетболистка «Лас-Вегаса» и известный режиссер, поклонник баскетбола из Нью-Йорка устроили словесную перепалку.

Стоит отметить, что Спайк Ли, на котором была майка Сабрины Ионеску, отдельно поприветствовал Плам до игры.

«Я не могу сказать точно, что за слова были им произнесены, сама же я сказала ему, чтобы он говорил погромче. Но все это было весело, никаких проблем. Очень круто, что он здесь... Знаю, что он большой поклонник спорта», – сказала девушка после игры.

Спайк Ли нередко обращает на себя внимание во время матчей. Наиболее известна его вражда с легендой «Индианы» Реджи Миллером.

В первой встрече полуфинальной серии «Нью-Йорк» одолел действующих чемпионок женской НБА со счетом 87:77. Плам стала самой результативной в составе «Эйсес» (24 очка).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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Нью-Йорк жен
Лас-Вегас жен
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