Вышел трейлер документального сериала Netflix про НБА
Netflix показал трейлер документального сериала про НБА и ее игроков.
В качестве героев шоу под названием «Стартовая пятерка» были выбраны Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Джимми Батлер («Майами»), Энтони Эдвардс («Миннесота») и Домантас Сабонис («Сакраменто»).
«Станьте свидетелями битв игроков на площадке и за ее пределами. Игроков, стремящихся к величию, преодолевающих травмы и находящих баланс между семейной жизнью и работой на свое наследие», – говорится в аннотации к видео.
Сериал стартует 9 октября.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Netflix
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