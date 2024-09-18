Вышел трейлер документального сериала Netflix про НБА

Netflix показал трейлер документального сериала про НБА и ее игроков.

В качестве героев шоу под названием «Стартовая пятерка» были выбраны Леброн Джеймс («Лейкерс »), Джейсон Тейтум («Бостон »), Джимми Батлер («Майами »), Энтони Эдвардс («Миннесота») и Домантас Сабонис («Сакраменто»).

«Станьте свидетелями битв игроков на площадке и за ее пределами. Игроков, стремящихся к величию, преодолевающих травмы и находящих баланс между семейной жизнью и работой на свое наследие», – говорится в аннотации к видео.

Сериал стартует 9 октября.