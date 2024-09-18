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Вышел трейлер документального сериала Netflix про НБА

Netflix показал трейлер документального сериала про НБА и ее игроков.

В качестве героев шоу под названием «Стартовая пятерка» были выбраны Леброн ДжеймсЛейкерс»), Джейсон ТейтумБостон»), Джимми Батлер («Майами»), Энтони Эдвардс («Миннесота») и Домантас Сабонис («Сакраменто»).

«Станьте свидетелями битв игроков на площадке и за ее пределами. Игроков, стремящихся к величию, преодолевающих травмы и находящих баланс между семейной жизнью и работой на свое наследие», – говорится в аннотации к видео.

Сериал стартует 9 октября.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Netflix
светская хроника
logoБостон
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoМайами
logoМиннесота
logoСакраменто
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoДжимми Батлер
logoДомантас Сабонис
logoДжейсон Тейтум
logoNetflix
logoЭнтони Эдвардс
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