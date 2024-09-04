Эйжа Уилсон посетила церемонию с участием Бэма Адебайо в Майами. В Сети предположили, что они встречаются
Округ Майами-Дейд отметил заслуги Бэма Адебайо
Центровой «Майами» и сборной США в числе шести олимпийцев из Южной Флориды стал обладателем символического ключа округа, административным центром которого является город Майами.
Торжественная церемония состоялась в среду. Ее посетила баскетболистка «Лас-Вегаса» и сборной США Эйжа Уилсон.
Глава округа Даниэлла Левайн Кава во время своей речи отметила присутствие звезды женской НБА.
«А вот и Эйжа Уилсон, она выиграла золото в женском баскетболе. Думаю, ее присутствие как-то связано с Бэмом и «Хит», да?» – произнесла Кава.
Уилсон в этот момент улыбнулась и пожала плечами. Пользователи соцсетей предположили, что Эйжа и Бэм встречаются.
Позже Уилсон отреагировала на слухи, выложив мем с девушкой, которая с недоуменным видом задает вопрос «Че?»
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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