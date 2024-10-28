«Майами» открыл статую Дуэйна Уэйда. В Сети ее подвергли критике
В воскресенье состоялось открытие статуи Дуэйна Уэйда.
«Майами» установил статую главной звезды клуба, принесшей ему 3 чемпионских титула НБА, возле входа на домашнюю арену «Касейя-центр».
«С ума сойти. Мне хотелось прочувствовать этот момент. Жизнь проходит так быстро, очень редко мы можем что-то почувствовать, потому что всегда куда-то спешим.
Я хотел пережить этот момент. Мне хотелось посмотреть на это», – сказал Уэйд во время церемонии.
В Сети статую подвергли критике из-за того, что лицо бронзового Уэйда сильно отличается от оригинала.
«Кто это такой, черт побери?», – написал один из пользователей.
Фото: NBAE via Getty Images
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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