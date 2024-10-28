«Майами» открыл статую Дуэйна Уэйда. В Сети ее подвергли критике

В воскресенье состоялось открытие статуи Дуэйна Уэйда.

«Майами » установил статую главной звезды клуба, принесшей ему 3 чемпионских титула НБА , возле входа на домашнюю арену «Касейя-центр».

«С ума сойти. Мне хотелось прочувствовать этот момент. Жизнь проходит так быстро, очень редко мы можем что-то почувствовать, потому что всегда куда-то спешим.

Я хотел пережить этот момент. Мне хотелось посмотреть на это», – сказал Уэйд во время церемонии.

В Сети статую подвергли критике из-за того, что лицо бронзового Уэйда сильно отличается от оригинала.

«Кто это такой, черт побери?», – написал один из пользователей.

Фото : NBAE via Getty Images