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«Майами» открыл статую Дуэйна Уэйда. В Сети ее подвергли критике

В воскресенье состоялось открытие статуи Дуэйна Уэйда.

«Майами» установил статую главной звезды клуба, принесшей ему 3 чемпионских титула НБА, возле входа на домашнюю арену «Касейя-центр».

«С ума сойти. Мне хотелось прочувствовать этот момент. Жизнь проходит так быстро, очень редко мы можем что-то почувствовать, потому что всегда куда-то спешим.

Я хотел пережить этот момент. Мне хотелось посмотреть на это», – сказал Уэйд во время церемонии.

В Сети статую подвергли критике из-за того, что лицо бронзового Уэйда сильно отличается от оригинала.

«Кто это такой, черт побери?», – написал один из пользователей.

Фото: NBAE via Getty Images

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
светская хроника
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