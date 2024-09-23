«Майами» выложил пост с намеком на связь между Адебайо и Уилсон

«Майами» поддержал слухи о связи между Бэмом Адебайо и Эйжей Уилсон.

В воскресенье центровая «Лас-Вегаса» была единогласно признана MVP сезона женской НБА 2024 года.

«Хит» в официальном аккаунте поделились фотографией Адебайо с подписью: «Случайное фото Бэма в это прекрасное воскресенье» («A’random photo of Bam on this lovely Sunday», отсылает к имени Уилсон «A’ja» – Спортс), намекая на слухи о его отношениях с баскетболисткой сборной США.

В похожем стиле исполнены и некоторые реплики «Майами » в комментариях к посту («What are you talking A’bout?»).

В Сети предполагают, что звездные баскетболисты встречаются. Уилсон недавно посетила церемонию с участием Адебайо в Майами.