«Майами» выложил пост с намеком на связь между Адебайо и Уилсон
«Майами» поддержал слухи о связи между Бэмом Адебайо и Эйжей Уилсон.
В воскресенье центровая «Лас-Вегаса» была единогласно признана MVP сезона женской НБА 2024 года.
«Хит» в официальном аккаунте поделились фотографией Адебайо с подписью: «Случайное фото Бэма в это прекрасное воскресенье» («A’random photo of Bam on this lovely Sunday», отсылает к имени Уилсон «A’ja» – Спортс), намекая на слухи о его отношениях с баскетболисткой сборной США.
В похожем стиле исполнены и некоторые реплики «Майами» в комментариях к посту («What are you talking A’bout?»).
В Сети предполагают, что звездные баскетболисты встречаются. Уилсон недавно посетила церемонию с участием Адебайо в Майами.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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