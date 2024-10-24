Трей Мерфи пропустит как минимум 2 недели, Деджонте Мюррэй выбыл на неопределенный срок
«Пеликанс» объявили, что Трей Мерфи пропустит еще как минимум две недели.
Форвард «Нового Орлеана» Трей Мерфи, который 2 октября получил растяжение задней поверхности правого бедра, успешно прошел первую фазу реабилитации. Врачи разрешили игроку начать фазу подготовки к возвращению в строй в рамках реабилитационного процесса. Дальнейшие обновления будут предоставлены примерно через две недели.
Разыгрывающий команды Деджонте Мюррэй получил перелом левой руки во время четвертой четверти вчерашнего матча против «Чикаго». Снимки, сделанные после игры, подтвердили травму. Игрок выбыл из строя на неопределенный срок.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Нового Орлеана»
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