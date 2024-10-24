Лиллард – снова в огне, Джа вернулся с похоронным, у Банкеро рекорд без потерь

Бонус: Джоэл Эмбиид

Вот так вот, пропуская первую игру чемпионата, ты невольно все равно оказываешься в центре всеобщего внимания. НБА не нравится, что главная звезда франшизы пропускает стартовую игру сезона против принципиального соперника. Лоад-менеджмент, видите ли, неуместен на самом старте чемпионата и вообще игнорирует имиджевые потребности лиги относительно участия звездных игроков в матчах, которые показывают на национальном телевидении.

В преддверии сезона Джоэл и команда не раз успели заявить, что приоритет – вообще-то титул и игра в плей-офф, и чихать они хотели на всякие награды и привязанное к ним минимальное количество игр. Вот только никто не ожидал, насколько быстро это может проявиться.

Посыл лиги понятен: в попытке сходу сбить спесь с руководства «Филадельфии» и самого игрока, НБА страхуется на целый год вперед, чтобы подобные действия были либо обоснованы реальной нагрузкой, либо не шли в противоречие с потенциальными заработками организации. Поощрять и не реагировать на пропуск главных матчей в лиге не хотят и не будут – засуньте ваши хотелки «подойти здоровыми» к апрелю-маю куда подальше. Если что, Драммонд поиграет..

В общем, отсутствие Эмбиида оказалось очень даже заметным не только на корте.

Дэмиан Лиллард

А вот Лилларду беречь себя в этом году уже необходимости нет. Подготовка к прошлому сезону, со слов Дока Риверса, была скомкана именно из-за предстоящего обмена Дэмиана, из-за чего он якобы (не отрицаем, но достоверно не можем и подтвердить) берег себя, боясь получить повреждение. Что же, в этом году подобным оправданиям места быть не может. Но пока и не нужно. «Бакс» уверенно смели обескровленную «Филадельфию» на ее паркете именно благодаря звездному перформансу Лилларда.

Дэйм созидал, подбирал и в целом был очень продуктивен в самые нужные отрезки игры. Половина набранных им сегодня очков пришлась на ключевую третью четверть, где он сначала помог команде удержать двузначный перевес, когда «Филадельфия» почувствовала момент и была гонима вперед Лаури и Макси, а потом и вовсе, пока Яннис взял пятиминутную паузу и присел на скамью, почти что в одиночку довел преимущество «Оленей» до +19, после чего игра по сути и была сделана.

Его пик-н-ролл с Лопесом был сегодня очень эффективен. Помогая Дэйму достаточно высоко, у Брука получалось освободить Лилларда, давая ему как время, так и пространство для принятия решений. И когда бросок Лилларда наконец-то заработал, были отрезки, где «Бакс» несколько раз подряд использовали эту стратегию, и никто из оппонентов так и не смог остановить отлично разыгравшегося к середине игры 8-кратного «олл-стара».

Яннис, конечно, тоже был сегодня хорош, хоть бросок с линии и продолжает иногда быть чем-то, работающим не каждый вечер. Да и весь ролевой каст во главе с Лопесом отметился хорошими выступлениями. Брук хоть и не попал сегодня много, но с 6-ю блоками и защитой в краске был определенно полезен, плюс Портис с Принцем набрали по 16 очков каждый.

Но именно Лиллард стал героем главного отрезка игры, и именно он – главная звезда вечера в центрального матча дня.

Эван Мобли

«Кливленд» уверенно разобрался с «Торонто», Мобли – в центре событий.

Его 25-9-3 в сочетании с двумя перехватами и тремя блок-шотами сделали его одним из двух лучших игроков в команде по каждому из показателей в отдельности.

Уже один из лучших защитников лиги, все так же хорош в краске и на обоих щитах, реализовал сегодня все 6 попыток с линии и даже один из двух трехочковых.

Все так же непонятно, как будет атаковать эта команда с двумя не бросающими, эффективными пока что только в краске большими, особенно когда дело дойдет до близких матчей в 4-х четвертях, где вы хотите иметь на площадке пятерку своих лучших игроков, в которые безусловно входят оба – и Аллен, и Мобли. Аткинсону придется хорошо подумать, но пока сочетание Мобли и Митчелла позволило первому еще раз показать, насколько лучше дышится единственному в такой формации центровому внутри трехсекундной зоны. Именно так Мобли может уже сейчас выбивать 20 очков в среднем за матч и получать больше открытых бросков в комбинации с другими игроками ротации.

Его трехочковый релиз все так же не выглядит слишком оптимистично, но будет ли это нужно, если проблемы второго центрового в команде не будет, и Мобли сможет постоянно показывать уровень игры, близкий к сегодняшнему? Однозначно один из героев дня.

Паоло Банкеро

Насколько же силен Паоло Банкеро. Нет, ну правда, просто машина какая-то, на фоне которого даже Бэм Адебайо выглядит не так впечатляюще. Сегодня Паоло просто смел оборону «Хит», умудрившись за 31 минуту в игре, закончившейся с преимуществом в 19 очков, выбить +42 по итогам встречи. И это, противостоя в течение всего матча в первую очередь именно Адебайо, одному из лучших универсальных защищающихся «больших» в лиге. Может, дело именно в матчапе, ибо на атлетичность достаточно крепкого Адебайо именно у Паоло может быть самый лучший ответ в лиге.

Правда, кроме этого, сегодняшняя демонстрация включала в себя и отличную игру с дистанции (4 из 8), что местами делало невозможным никакие размены для «Майами» в попытках как-то выстроить защитный план при такой уверенной игре итальянца.

Только посмотрите на этот ассист на Вагнера:

33-11-3 при отличном проценте с игры и дистанции, в принципиальном дерби солнечного штата – сложно придумать более классный старт сезона.

Джа Морэнт и Санти Альдама

Не знаю, как вы, а я сильно соскучился по тому, как Джа (22-5-10)умеет застыть с мячом в воздухе на какое-то мгновение , чтобы дождаться правильного момента для броска и положить мяч в кольцо по какой-то невообразимо прямой дуге. Такого нигде, кроме «Мемфиса», на постоянной основе больше и не увидеть. И сегодня Джа забросил несколько именно таких мячей, отдав еще и передачу с такой же позиции. Вернулся один из самых зрелищных игроков в баскетбол.

Сегодня без него «Мемфис» бы точно не обыграл «Юту», которая может снова быть конкурентной ровно до середины чемпионата, и всем, с кем она сыграет больше матчей в первой половине сезона, снова немного не повезло. Маркканен бы обязательно залетел в эту рубрику, если бы победу по итогу одержали бы именно «Джазмены». Но победу одержали именно «Гризлис», и Джа сегодня был классическим Джа, несясь напролом на всех защитников разом и выходя из этих сражений победителем. Мы не можем проигнорировать это в первом же матче после такого долгого отсутствия.

Как и Санти Альдаму (27-5-2).

Это его 4-й сезон в лиге, и с каждым годом его роль в команде и процент задействования только растут. Непонятно, какого прогресса можно от него ждать в новом году, но если процент трехочковых будет на границе верхних 30-ти, с его габаритами роль в команде, претендующей на место в плей-офф, точно найдется. Их взаимодействие с Джа в концовке матча также является позитивным моментом для испанца и Мемфиса.

Брэндон Ингрэм

Нельзя пройти мимо Ингрэма в этот день. Не дождавшийся ни продления контракта, ни обмена вингмэн выдал в первой игре сезона очень мощное выступление, набрав 33 очка (14 из которых в заключительной четверти) в победной игре против «Чикаго».

На фоне всех слухов и явного нежелания руководства принимать условия игрока по новому контракту Ингрэму удалось прочувствовать ощущение момента и привести «Пеликанс» к уверенной победе.

Наверное, неудивительно, что такая игра совпала с отсутствием Зайона, сочетание с которым до сих пор является для клуба неразрешимой загадкой.

Быть может, «Новый-Орлеан», которым так рьяно нужен центровой, и «Кливленд», имеющий таковых целых двух качественных, найдут какое-нибудь решение, и оба клуба оставят наконец попытки уместить не слишком работающие друг с другом элементы на площадке?

Отличное выступление Ингрэма, которое, возможно, уже никак не влияет на его судьбу в Новом Орлеане.

Ламело Болл

Баскетболу нужен Ламело Болл. И его возвращение вызывает большую улыбку на лице. Такую же, с которой сам Ламело бегает по корту, получая удовольствие от своего камбэка.

«Хорнетс» достаточно неожиданно обыграли на выезде «Хьюстон».

Единственный игрок стартовой пятерки, набравший больше 10 очков и, в принципе, единственный, на счету которого «дабл-дабл» (34-8-11) – именно Ламело. Его видение площадки и способность самостоятельно набирать очки полностью меняют игру «шершней», а когда он еще и в хорошей форме и в состоянии быть собой на протяжении целого матча, у «Шарлотт» получается, наконец-то, иметь понятную структуру игры в атаке, то, чего не хватало весь прошлый год. Если бы не травма Миллера в начале встречи, которая непонятно на сколько оставит его без баскетбола, «Шарлотт» смело можно было бы рекомендовать к просмотру. Вот, например, их взаимодействие с Ламело и шикарный постер Миллера:

Именно таким мы хотим видеть «Шарлотт» в новом сезоне – со здоровым Боллом и прогрессирующим Миллером.

Ну и наконец, любителям великих возвращений посвящается

Лонзо Болл

Он снова на площадке. Никаких прогнозов нет и быть не может, просто радуемся за человека, пережившего очень сложный период и который смог.

Достойны упоминания:

Трэй Янг (30-5-12), «Атланта» одолела «Бруклин».

Оньяку Оконгву (28-8-1, 91,7 fg%).

Кейд Каннингем (28-5-8), «Детройт» уступил «Индиане».

Джеймс Харден (29-12-8), «Клипперс» в ОТ проиграли «Финиксу».

Бадди Хилд (22-5-1), 14 минут на паркете, «Голден Стэйт» разгромил «Портленд» на выезде.

Лаури Маркканен (35-9-2), «Юта» уступила «Мемфису».

Фото: Gettyimages.ru /Mitchell Leff, Sean Gardner, Carmen Mandato, Cole Burston, Alex Slitz, Alex Goodlett