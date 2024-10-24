11 мин.

Лиллард – снова в огне, Джа вернулся с похоронным, у Банкеро рекорд без потерь

5

Бонус: Джоэл Эмбиид

Вот так вот, пропуская первую игру чемпионата, ты невольно все равно оказываешься в центре всеобщего внимания. НБА не нравится, что главная звезда франшизы пропускает стартовую игру сезона против принципиального соперника. Лоад-менеджмент, видите ли, неуместен на самом старте чемпионата и вообще игнорирует имиджевые потребности лиги относительно участия звездных игроков в матчах, которые показывают на национальном телевидении.

В преддверии сезона Джоэл и команда не раз успели заявить, что приоритет – вообще-то титул и игра в плей-офф, и чихать они хотели на всякие награды и привязанное к ним минимальное количество игр. Вот только никто не ожидал, насколько быстро это может проявиться.

Посыл лиги понятен: в попытке сходу сбить спесь с руководства «Филадельфии» и самого игрока, НБА страхуется на целый год вперед, чтобы подобные действия были либо обоснованы реальной нагрузкой, либо не шли в противоречие с потенциальными заработками организации. Поощрять и не реагировать на пропуск главных матчей в лиге не хотят и не будут – засуньте ваши хотелки «подойти здоровыми» к апрелю-маю куда подальше. Если что, Драммонд поиграет..

В общем, отсутствие Эмбиида оказалось очень даже заметным не только на корте.

Дэмиан Лиллард

А вот Лилларду беречь себя в этом году уже необходимости нет. Подготовка к прошлому сезону, со слов Дока Риверса, была скомкана именно из-за предстоящего обмена Дэмиана, из-за чего он якобы (не отрицаем, но достоверно не можем и подтвердить) берег себя, боясь получить повреждение. Что же, в этом году подобным оправданиям места быть не может. Но пока и не нужно. «Бакс» уверенно смели обескровленную «Филадельфию» на ее паркете именно благодаря звездному перформансу Лилларда.

Дэйм созидал, подбирал и в целом был очень продуктивен в самые нужные отрезки игры. Половина набранных им сегодня очков пришлась на ключевую третью четверть, где он сначала помог команде удержать двузначный перевес, когда «Филадельфия» почувствовала момент и была гонима вперед Лаури и Макси, а потом и вовсе, пока Яннис взял пятиминутную паузу и присел на скамью, почти что в одиночку довел преимущество «Оленей» до +19, после чего игра по сути и была сделана.

Его пик-н-ролл с Лопесом был сегодня очень эффективен. Помогая Дэйму достаточно высоко, у Брука получалось освободить Лилларда, давая ему как время, так и пространство для принятия решений. И когда бросок Лилларда наконец-то заработал, были отрезки, где «Бакс» несколько раз подряд использовали эту стратегию, и никто из оппонентов так и не смог остановить отлично разыгравшегося к середине игры 8-кратного «олл-стара».

Яннис, конечно, тоже был сегодня хорош, хоть бросок с линии и продолжает иногда быть чем-то, работающим не каждый вечер. Да и весь ролевой каст во главе с Лопесом отметился хорошими выступлениями. Брук хоть и не попал сегодня много, но с 6-ю блоками и защитой в краске был определенно полезен, плюс Портис с Принцем набрали по 16 очков каждый.

Но именно Лиллард стал героем главного отрезка игры, и именно он – главная звезда вечера в центрального матча дня.

Эван Мобли

«Кливленд» уверенно разобрался с «Торонто», Мобли – в центре событий.

Его 25-9-3 в сочетании с двумя перехватами и тремя блок-шотами сделали его одним из двух лучших игроков в команде по каждому из показателей в отдельности.

Уже один из лучших защитников лиги, все так же хорош в краске и на обоих щитах, реализовал сегодня все 6 попыток с линии и даже один из двух трехочковых.

Все так же непонятно, как будет атаковать эта команда с двумя не бросающими, эффективными пока что только в краске большими, особенно когда дело дойдет до близких матчей в 4-х четвертях, где вы хотите иметь на площадке пятерку своих лучших игроков, в которые безусловно входят оба – и Аллен, и Мобли. Аткинсону придется хорошо подумать, но пока сочетание Мобли и Митчелла позволило первому еще раз показать, насколько лучше дышится единственному в такой формации центровому внутри трехсекундной зоны. Именно так Мобли может уже сейчас выбивать 20 очков в среднем за матч и получать больше открытых бросков в комбинации с другими игроками ротации.

Его трехочковый релиз все так же не выглядит слишком оптимистично, но будет ли это нужно, если проблемы второго центрового в команде не будет, и Мобли сможет постоянно показывать уровень игры, близкий к сегодняшнему? Однозначно один из героев дня.

Паоло Банкеро

Насколько же силен Паоло Банкеро. Нет, ну правда, просто машина какая-то, на фоне которого даже Бэм Адебайо выглядит не так впечатляюще. Сегодня Паоло просто смел оборону «Хит», умудрившись за 31 минуту в игре, закончившейся с преимуществом в 19 очков, выбить +42 по итогам встречи. И это, противостоя в течение всего матча в первую очередь именно Адебайо, одному из лучших универсальных защищающихся «больших» в лиге. Может, дело именно в матчапе, ибо на атлетичность достаточно крепкого Адебайо именно у Паоло может быть самый лучший ответ в лиге.

Правда, кроме этого, сегодняшняя демонстрация включала в себя и отличную игру с дистанции (4 из 8), что местами делало невозможным никакие размены для «Майами» в попытках как-то выстроить защитный план при такой уверенной игре итальянца.

Только посмотрите на этот ассист на Вагнера:

33-11-3 при отличном проценте с игры и дистанции, в принципиальном дерби солнечного штата – сложно придумать более классный старт сезона.

Джа Морэнт и Санти Альдама

Не знаю, как вы, а я сильно соскучился по тому, как Джа (22-5-10)умеет застыть с мячом в воздухе на какое-то мгновение, чтобы дождаться правильного момента для броска и положить мяч в кольцо по какой-то невообразимо прямой дуге. Такого нигде, кроме «Мемфиса», на постоянной основе больше и не увидеть. И сегодня Джа забросил несколько именно таких мячей, отдав еще и передачу с такой же позиции. Вернулся один из самых зрелищных игроков в баскетбол.

Сегодня без него «Мемфис» бы точно не обыграл «Юту», которая может снова быть конкурентной ровно до середины чемпионата, и всем, с кем она сыграет больше матчей в первой половине сезона, снова немного не повезло. Маркканен бы обязательно залетел в эту рубрику, если бы победу по итогу одержали бы именно «Джазмены». Но победу одержали именно «Гризлис», и Джа сегодня был классическим Джа, несясь напролом на всех защитников разом и выходя из этих сражений победителем. Мы не можем проигнорировать это в первом же матче после такого долгого отсутствия.

Как и Санти Альдаму (27-5-2).

Это его 4-й сезон в лиге, и с каждым годом его роль в команде и процент задействования только растут. Непонятно, какого прогресса можно от него ждать в новом году, но если процент трехочковых будет на границе верхних 30-ти, с его габаритами роль в команде, претендующей на место в плей-офф, точно найдется. Их взаимодействие с Джа в концовке матча также является позитивным моментом для испанца и Мемфиса.

Брэндон Ингрэм

Нельзя пройти мимо Ингрэма в этот день. Не дождавшийся ни продления контракта, ни обмена вингмэн выдал в первой игре сезона очень мощное выступление, набрав 33 очка (14 из которых в заключительной четверти) в победной игре против «Чикаго».

На фоне всех слухов и явного нежелания руководства принимать условия игрока по новому контракту Ингрэму удалось прочувствовать ощущение момента и привести «Пеликанс» к уверенной победе.

Наверное, неудивительно, что такая игра совпала с отсутствием Зайона, сочетание с которым до сих пор является для клуба неразрешимой загадкой.

Быть может, «Новый-Орлеан», которым так рьяно нужен центровой, и «Кливленд», имеющий таковых целых двух качественных, найдут какое-нибудь решение, и оба клуба оставят наконец попытки уместить не слишком работающие друг с другом элементы на площадке?

Отличное выступление Ингрэма, которое, возможно, уже никак не влияет на его судьбу в Новом Орлеане.

Ламело Болл

Баскетболу нужен Ламело Болл. И его возвращение вызывает большую улыбку на лице. Такую же, с которой сам Ламело бегает по корту, получая удовольствие от своего камбэка.

«Хорнетс» достаточно неожиданно обыграли на выезде «Хьюстон».

Единственный игрок стартовой пятерки, набравший больше 10 очков и, в принципе, единственный, на счету которого «дабл-дабл» (34-8-11) – именно Ламело. Его видение площадки и способность самостоятельно набирать очки полностью меняют игру «шершней», а когда он еще и в хорошей форме и в состоянии быть собой на протяжении целого матча, у «Шарлотт» получается, наконец-то, иметь понятную структуру игры в атаке, то, чего не хватало весь прошлый год. Если бы не травма Миллера в начале встречи, которая непонятно на сколько оставит его без баскетбола, «Шарлотт» смело можно было бы рекомендовать к просмотру. Вот, например, их взаимодействие с Ламело и шикарный постер Миллера:

Именно таким мы хотим видеть «Шарлотт» в новом сезоне – со здоровым Боллом и прогрессирующим Миллером.

Ну и наконец, любителям великих возвращений посвящается

Лонзо Болл

Он снова на площадке. Никаких прогнозов нет и быть не может, просто радуемся за человека, пережившего очень сложный период и который смог.

Достойны упоминания:

Трэй Янг (30-5-12), «Атланта» одолела «Бруклин».

Оньяку Оконгву (28-8-1, 91,7 fg%).

Кейд Каннингем (28-5-8), «Детройт» уступил «Индиане».

Джеймс Харден (29-12-8), «Клипперс» в ОТ проиграли «Финиксу».

Бадди Хилд (22-5-1), 14 минут на паркете, «Голден Стэйт» разгромил «Портленд» на выезде.

Лаури Маркканен (35-9-2), «Юта» уступила «Мемфису».

Фото: Gettyimages.ru/Mitchell Leff, Sean Gardner, Carmen Mandato, Cole Burston, Alex Slitz, Alex Goodlett

logoНовый Орлеан
logoОрландо
logoШарлотт
logoДжа Морэнт
logoЛамело Болл
logoПаоло Банкеро
logoДэмиан Лиллард
logoКливленд
logoЭван Мобли
logoМемфис
logoМилуоки
logoНБА
logoБрэндон Ингрэм