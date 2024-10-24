Деджонте Мюррэй пропустит «длительный период времени» из-за перелома руки
Деджонте Мюррэй получил перелом левой руки.
Разыгрывающий «Нового Орлеана» травмировался за две минуты до конца четвертой четверти в матче открытия сезона против «Чикаго» (123:111).
Обследование подтвердило перелом руки у Мюррэя, который выбыл из строя на длительный период времени.
Мюррэй набрал 14 очков, 8 подборов и 10 передач, реализовав 4 из 15 бросков с игры и 0 и 3 трехочковых.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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