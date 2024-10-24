Деджонте Мюррэй пропустит «длительный период времени» из-за перелома руки

Деджонте Мюррэй получил перелом левой руки.

Разыгрывающий «Нового Орлеана» травмировался за две минуты до конца четвертой четверти в матче открытия сезона против «Чикаго » (123:111).

Обследование подтвердило перелом руки у Мюррэя , который выбыл из строя на длительный период времени.

Мюррэй набрал 14 очков, 8 подборов и 10 передач, реализовав 4 из 15 бросков с игры и 0 и 3 трехочковых.