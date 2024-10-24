56 очков от Брэндона Ингрэма и Си Джей Макколлума решили исход матча «Нового Орлеана» против «Чикаго»
«Пеликанс» обыграли «Буллз» со счетом 123:111.
Ключевую роль в победе в отсутствие Зайона Уильямсона сыграли форвард Брэндон Ингрэм и защитник Си Джей Макколлум.
В активе Ингрэма – 33 очка, 7 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. Форвард реализовал 13 из 23 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 4 из 4 штрафных.
Макколлум набрал 23 очка, 5 передач, 1 перехват и 1 блок-шот, попав 9 из 19 бросков с игры и 5 из 11 из-за дуги.
Со стороны соперника отличился форвард Зак Лавин. На его счету 27 очков и 5 подборов при 5 из 8 трехочковых.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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