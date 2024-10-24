Деджонте Мюррэй, скорее всего, сломал левую руку

Деджонте Мюррэй получил травму в первом матче.

Защитник дебютировал за «Новый Орлеан » в игре с «Чикаго ». Деджонте Мюррей упал на паркет с упором на левую руку после трехочковой попытки в заключительной четверти. Команда опасается, что игрок получил перелом.

Мюррэй набрал 14 очков, 8 подборов и 10 передач, реализовав 4 из 15 бросков с игры и 0 и 3 трехочковых.

«Пеликанс» победили со счетом 123:111 без участия Зайона Уильямсона , который пропустил матч из-за болезни.