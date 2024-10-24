Видео
3

Деджонте Мюррэй, скорее всего, сломал левую руку

Деджонте Мюррэй получил травму в первом матче.

Защитник дебютировал за «Новый Орлеан» в игре с «Чикаго». Деджонте Мюррей упал на паркет с упором на левую руку после трехочковой попытки в заключительной четверти. Команда опасается, что игрок получил перелом.

Мюррэй набрал 14 очков, 8 подборов и 10 передач, реализовав 4 из 15 бросков с игры и 0 и 3 трехочковых.

«Пеликанс» победили со счетом 123:111 без участия Зайона Уильямсона, который пропустил матч из-за болезни.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
травмы
logoЧикаго
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoДеджонте Мюррэй
logoЗайон Уильямсон
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зайон Уильямсон может пропустить первый матч сезона из-за болезни
622 октября, 20:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стиву Керру пришлось использовать тайм-аут, чтобы успокоить Дрэймонда Грина
10 минут назадВидео
Джеймс Уайзмен повредил икроножную мышцу
22 минуты назад
НБА. «Клипперс» принимают «Финикс», «Голден Стэйт» играет в гостях с «Портлендом» и другие матчи
10654 минуты назадLive
Суперкубок России. Женщины. УГМК обыграл «Нику» и стал 4-кратным обладателем трофея
вчера, 21:11
Еврокубок. «Валенсия» в гостях обыграла «Тюрк Телеком», иерусалимский «Хапоэль» дома уступил «Клужу» и другие результаты
вчера, 20:46
Евролига. «Виртус» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Партизан» на выезде
2вчера, 20:43
Шэмс Чарания: «Кавай Ленард будет отсутствовать несколько недель»
6вчера, 20:37
Чарльз Баркли: «Позволить «Лейкерс» заполучить Далтона Кнехта было одной из самых больших глупостей, которые я когда-либо видел»
9вчера, 20:26
НБА, скорее всего, начнет расследование в связи с неучастием Джоэла Эмбиида в матчах
11вчера, 20:02
Леброн Джеймс: «Голливуд не смог бы написать лучшего сценария, поэтому мы помогли»
13вчера, 19:54Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Мишель Бидл о дебюте Бронни Джеймса: «Если эта история не сфабрикована, то я не знаю, что означает это слово»
10вчера, 21:00
Миленко Богичевич: «Вернули в строй травмированных, это отразилось на качестве нашей игры»
вчера, 20:09
Кевин Хертер сыграет в первом матче сезона против «Миннесоты»
вчера, 19:41
Андреас Пистиолис о победе над «Автодором»: «За счет защиты добились перелома и контроля над игрой»
1вчера, 19:36
Михаил Беленицкий: «Ключом к победе над «Пармой» стала слаженная командная игра УНИКСа в нападении»
вчера, 17:56
Евгений Пашутин: «Трехочковые УНИКСа решили исход матча»
вчера, 17:52
Велимир Перасович: «Из-за неудачи с «Локо» частично утратили уверенность в себе»
2вчера, 17:48
Дэмиан Лиллард: «Люди знают, насколько я чертовски хорош»
6вчера, 17:43
Виктор Оладипо: «У «Майами» всегда есть шанс победить»
1вчера, 16:34
«У него теперь несколько машин». Леброн Джеймс посмеялся над сыном и рекламой Nike
4вчера, 16:30