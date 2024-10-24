Деджонте Мюррэй, скорее всего, сломал левую руку
Деджонте Мюррэй получил травму в первом матче.
Защитник дебютировал за «Новый Орлеан» в игре с «Чикаго». Деджонте Мюррей упал на паркет с упором на левую руку после трехочковой попытки в заключительной четверти. Команда опасается, что игрок получил перелом.
Мюррэй набрал 14 очков, 8 подборов и 10 передач, реализовав 4 из 15 бросков с игры и 0 и 3 трехочковых.
«Пеликанс» победили со счетом 123:111 без участия Зайона Уильямсона, который пропустил матч из-за болезни.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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