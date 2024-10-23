«Был ошарашен, когда услышал это». Дрэймонд Грин раскритиковал Кендрика Перкинса за предложение Каваю Ленарду завершить карьеру
Дрэймонд Грин раскритиковал Кендрика Перкинса.
Форвард «Голден Стэйт» раскритиковал эксперта ESPN за то, что тот посоветовал Каваю Ленарду («Клипперс») задуматься о завершении карьеры из-за частых травм.
«Кендрик Перкинс сказал Каваю Ленарду, что тому нужно завершить карьеру. Я был ошарашен, когда услышал это.
Этого парня подозревали в обмане. Но если посмотреть на то, как все происходило, очевидно, что это не так. Это парень не обманывал, он прогрессировал с того момента, как пришел в НБА. Он улучшил все: владение мячом, броски, что угодно. Он начал травмироваться, но выиграл чемпионат, несмотря на то, что был не самым здоровым парнем.
Люди задаются вопросом, симулировал ли он травму или нет, и очевидно, что этот парень не симулировал», – сказал форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NBC Sports Bay Area
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