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Кавай Ленард повязал дюраг на голове ассистента Джея Ларранаги

Кавай Ленард отметился полезным действием.

Звездный форвард «Клипперс» повязал дюраг на голове ассистента команды Джея Ларранаги.

Ленард выбыл на неопределенный срок из-за проблем с правым коленом.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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Джей Ларранага
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