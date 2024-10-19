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Эксперт Кевин О’Коннор: «Если «Клипперс» не попадут в плей-ин, Купер Флэгг может оказаться в «Тандер»

Кевин О’Коннор сделал неожиданный вывод из новости о травме Кавая Ленарда.

«Западная конференция настолько перегружена, что теперь высока вероятность, что «Клипперс» не попадут в плей-ин. Что даст «Тандер» лотерейный пик. А это значит, что Купер Флэгг в итоге может оказаться в «Тандер». Просто к сведению», – написал эксперт в соцсети.

Благодаря обмену Пола Джорджа в 2019 году у «Оклахомы» есть право обменяться пиками с «Клипперс» на драфте 2025 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Кевина О’Коннора в соцсети X
logoКлипперс
logoНБА
Кевин О′Коннор
logoОклахома-Сити
logoКавай Ленард
Купер Флэгг
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