Стивен Эй Смит: «Кавай Ленард всегда достаточно здоров, чтобы подписать контракт. Как только ему заплатили, он травмирован»

Стивен Эй Смит посмеялся над травмой Кавая Ленарда.

«Что меня поражает в Кавае Ленарде , так это то, что он всегда достаточно здоров, чтобы подписать новый контракт. А потом, как только ему заплатили, он всегда травмирован.

Знаете, что меня раздражает? У этого парня хватило наглости попытаться сыграть за сборную США. Я знаю, что он хотел играть. Как, черт возьми, он собирался это делать? Я был в эфире и сходил с ума, но вы меня слышали, я говорил: «Тащи свою задницу обратно в Лос-Анджелес и делай все возможное, чтобы сыграть в сезоне».

Я буквально сказал, что он может травмироваться во время перелета в Париж. Что случилось? Он прилетел в Париж, и его отправили домой, потому что он плохо себя чувствовал. Только задумайтесь. Его отправили домой после первой тренировки. Все, что он делал до этого, это летел на самолете, – посмеялся эксперт ESPN.

В январе «Клипперс » подписали с Ленардом продление контракта на три года и 152,4 млн долларов.