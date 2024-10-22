  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стефен Карри – самый высокооплачиваемый игрок НБА. Он превзошел Леброна Джеймса со 156 млн долларов за год
6

Стефен Карри – самый высокооплачиваемый игрок НБА. Он превзошел Леброна Джеймса со 156 млн долларов за год

Стефен Карри обошел Леброна Джеймса по годовому доходу.

Впервые за последние 11 лет суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс не является игроком с самым высоким годовым доходом в НБА, его превзошел Стефен КарриГолден Стэйт»). Карри за сезон-2024/25 должен заработать около 155,8 млн долларов, Джеймс — 133,7 млн.

Последним игроком, который опередил Джеймса по годовому доходу был Кобе Брайант в сезоне-2012/13.

15 самых высокооплачиваемых игроков лиги заработают в общей сложности 1,13 млрд долларов в виде зарплат и спонсорских контрактов, что на 11% больше, чем в прошлом сезоне. Замыкают пятерку Яннис Адетокумбо (103,8 млн), Кевин Дюрэнт (97,9 млн) и Дэмиан Лиллард (66,8 млн).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportico
logoЛеброн Джеймс
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoСтефен Карри
logoПол Джордж
logoКавай Ленард
logoДжимми Батлер
logoДэмиан Лиллард
logoБрэдли Бил
logoЯннис Адетокумбо
logoДжоэл Эмбиид
logoНикола Йокич
logoЛука Дончич
logoДевин Букер
logoШэй Гилджес-Александер
logoЗайон Уильямсон
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Как выбрать любимую команду в НБА? Обязательный гид перед новым сезоном
57вчера, 11:25
30 главных вопросов перед стартом сезона НБА
8620 октября, 13:55
Мэджик Джонсон: «Стеф Карри, Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт оказали большое влияние на баскетбол»
320 октября, 04:45
Боб Майерс и Стив Керр обменялись шутками во время интервью в эфире ESPN
19 октября, 08:48Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джо Маззулла: «Никакого давления. Мы все скоро умрем, и все это уже не важно»
219 минут назад
Пол Джордж: «В Вашингтоне был репортер, который пялился на причиндалы игроков, пока те переодевались»
5сегодня, 14:25
Шэмс Чарания: «Очень вероятно, что Леброн и Бронни сыграют вместе в начале матча против «Миннесоты»
5сегодня, 13:31
Джейсон Тейтум об игре за «Селтикс»: «Не могу себе представить, что все сложилось бы в моей жизни как-то иначе»
3сегодня, 12:49
В межсезонье-2024 в НБА на контракты потрачены рекордные 7,4 миллиарда долларов
2сегодня, 12:14
Виктор Вембаньяма о том, что набрал более 10 кг за год: «Фэйковые новости»
2сегодня, 11:16
Джоэл Боломбой избежал худшего сценария с травмой колена, но пропустит 4-6 недель
сегодня, 10:59
Гилберт Аренас: «Следующий сезон может стать худшим для Янниса. Рядом нет Танасиса»
4сегодня, 10:37
Стэн Ван Ганди сравнил Джей Джей Редика со Стивом Керром
13сегодня, 09:57
Пол Джордж: «Под занавес моего пребывания в Индиане культуры в организации просто не было»
11сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Я не хожу в школу, бро». Руди Гобер спросил партнеров по команде, на каком континенте находится Египет
4 минуты назадВидео
Майлз Бриджес: «Трэйси Макгрэйди – один из величайших игроков в истории»
140 минут назад
Деджонте Мюррэй: «В «Новом Орлеане» мне позволяют играть на моей настоящей позиции»
51 минуту назад
Еврокубок. «Бешикташ» – «Ховентуд», «Гран-Канария» примет «Ульм» и другие матчи
сегодня, 13:04
Онуралп Битим интересен клубам Евролиги, включая «Анадолу Эфес»
сегодня, 12:34
Матас Бузелис стал представителем Reebok
сегодня, 12:26
«Барселона» ищет замену Николасу Лапровиттоле, который получил серьезную травму
3сегодня, 11:56
Патрик Беверли об игре за «Хапоэль»: «Многое меняется, когда знаешь, что у тебя будет мяч»
сегодня, 11:36
Джимми Батлер намерен стать свободным агентом следующим летом
1сегодня, 09:29
Октавиус Эллис восстанавливается с опережением графика, может вернуться в середине декабря
сегодня, 08:50