Стефен Карри – самый высокооплачиваемый игрок НБА. Он превзошел Леброна Джеймса со 156 млн долларов за год
Стефен Карри обошел Леброна Джеймса по годовому доходу.
Впервые за последние 11 лет суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс не является игроком с самым высоким годовым доходом в НБА, его превзошел Стефен Карри («Голден Стэйт»). Карри за сезон-2024/25 должен заработать около 155,8 млн долларов, Джеймс — 133,7 млн.
Последним игроком, который опередил Джеймса по годовому доходу был Кобе Брайант в сезоне-2012/13.
15 самых высокооплачиваемых игроков лиги заработают в общей сложности 1,13 млрд долларов в виде зарплат и спонсорских контрактов, что на 11% больше, чем в прошлом сезоне. Замыкают пятерку Яннис Адетокумбо (103,8 млн), Кевин Дюрэнт (97,9 млн) и Дэмиан Лиллард (66,8 млн).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportico
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