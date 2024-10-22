Стефен Карри – самый высокооплачиваемый игрок НБА. Он превзошел Леброна Джеймса со 156 млн долларов за год

Стефен Карри обошел Леброна Джеймса по годовому доходу.

Впервые за последние 11 лет суперзвезда «Лейкерс » Леброн Джеймс не является игроком с самым высоким годовым доходом в НБА , его превзошел Стефен Карри («Голден Стэйт »). Карри за сезон-2024/25 должен заработать около 155,8 млн долларов, Джеймс — 133,7 млн.

Последним игроком, который опередил Джеймса по годовому доходу был Кобе Брайант в сезоне-2012/13.

15 самых высокооплачиваемых игроков лиги заработают в общей сложности 1,13 млрд долларов в виде зарплат и спонсорских контрактов, что на 11% больше, чем в прошлом сезоне. Замыкают пятерку Яннис Адетокумбо (103,8 млн), Кевин Дюрэнт (97,9 млн) и Дэмиан Лиллард (66,8 млн).