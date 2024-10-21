Джонквел Джонс – MVP финальной серии женской НБА
«Нью-Йорк» впервые в истории стал чемпионом женской НБА.
Форвард «Либерти» Джонквел Джонс признана MVP финальной серии.
В противостоянии с «Миннесотой» (3-2) Джонс набирала 17,8 очка, 7,6 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.
В решающей пятой игре (67:62 ОТ) Джонквел записала на свой счет 17 очков, 6 подборов, 1 передачу и 2 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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