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Джонквел Джонс – MVP финальной серии женской НБА

«Нью-Йорк» впервые в истории стал чемпионом женской НБА.

Форвард «Либерти» Джонквел Джонс признана MVP финальной серии.

В противостоянии с «Миннесотой» (3-2) Джонс набирала 17,8 очка, 7,6 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

В решающей пятой игре (67:62 ОТ) Джонквел записала на свой счет 17 очков, 6 подборов, 1 передачу и 2 перехвата.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoженская НБА
Джонквел Джонс
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