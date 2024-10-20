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Женская НБА продолжает быть убыточной и потеряет около 40 миллионов долларов по результатам этого сезона

Владельцы НБА недовольны показателями женской лиги.

Несмотря на рост популярности турнира в связи с приходом Кейтлин Кларк, он продолжает быть убыточным с финансовой точки зрения. Потери за сезон-2024 составят около 40 миллионов долларов, немного лучше спрогнозированных ранее 50.

По мнению экспертов, лига не станет доходной в ближайшее время. Женская НБА расширила регулярный сезон, количество команд и расписание плей-офф в следующем году, чтобы двигаться в сторону улучшения финансовых показателей.

Владельцы НБА, которой принадлежат 60% женского чемпионата, хотят большей прозрачности в финансовой политике комиссионера Адама Сильвера и более четкого плана по возврату инвестиций. Одним из наиболее активных в этом вопросе является владелец «Никс» Джеймс Долан.

«Финансы женской НБА, включая подробные отчеты по приходам и расходам, предоставляются совету управляющих обеих лиг», – прокомментировал ситуацию спикер НБА Майк Басс.

«Это чушь, они консолидируют эти цифры с основными финансами НБА. Так что тяжело вычленить отдельные показатели», – заявил менеджер одного из клубов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: New York Post
logoНью-Йорк
logoженская НБА
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logoАдам Сильвер
logoДжеймс Долан
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