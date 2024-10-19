Карл-Энтони Таунс: «Узнал об обмене за 4 минуты до твита Шэмса. Тим Коннелли пришел ко мне домой, чтобы сообщить»

Карл-Энтони Таунс рассказал, как узнал об обмене из «Вулвз» в «Никс».

Центровой описал ситуацию в подкасте новых одноклубников по «Нью-Йорку » Джейлена Брансона и Джоша Харта.

«Сколько прошло времени с момента, как я узнал, до твита Шэмса ? 4 минуты... К тому времени первый шок уже прошел.

Кто мне позвонил? Да не было звонка. Тим сказал мне это в лицо. Он пришел ко мне домой один, чтобы сообщить. Это заслуживает уважения.

Сама по себе ситуация очень непростая, но с учетом того, что все прошло так, как я описал, я должен отдать ему должное», – заявил Таунс .