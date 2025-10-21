1

«Олимпиакос» предлагает Джареду Батлеру двухлетний контракт на 3 млн долларов

25-летний разыгрывающий может продолжить карьеру в Греции.

По информации инсайдера Маттео Андреани, «Олимпиакос» предложил Джареду Батлеру двухлетний контракт на 3 млн долларов, в котором также предусмотрены бонусы.

Этим летом Батлер подписал с «Финиксом» негарантированный годовой контракт и сыграл за клуб четыре матча в «предсезонке», набирая в среднем 15,5 очка и 4,2 передачи за игру. Однако «Санз» все же отказались от его услуг.

В сезоне-2025/26 баскетболист выступал за «Филадельфию» и «Вашингтон», принял участие в 60 матчах и в среднем набирал 9 очков, 1,8 подбора и 3,7 передачи за 17 минут на площадке.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?289 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
logoДжаред Батлер
logoОлимпиакос
logoНБА
возможные переходы
logoЕвролига
logoчемпионат Греции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джаред Батлер и Прешес Ачиува являются главными целями клубов Евролиги после волны отчислений в НБА
318 октября, 12:58
«Финикс» сохранит Джордана Гудвина, отчислит Джареда Батлера
318 октября, 07:40
Джаред Батлер набрал 35 очков, 7 подборов и 9 передач в матче с «Лейкерс»
815 октября, 05:58Видео
Главные новости
Леброн Джеймс: «Кливленд» под самым большим давлением из всех команд перед началом сезона»
11 минут назад
«Майами» не сделал Тайлeру Хирро конкретного предложения по продлению контракта (Miami Herald)
258 минут назад
Эйс Бэйли может не сыграть в матче «Юты» против «Клипперс»
сегодня, 17:38
НБА возвращается! «Оклахома» примет «Хьюстон» в первом матче сезона, «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт»
37сегодня, 17:15
Лука Дончич: «Наша цель – выиграть чемпионский титул»
5сегодня, 17:03
Алперен Шенгюн о Кевине Дюрэнте: «Он пришел голодным до побед»
2сегодня, 16:45
«Шарлотт» оставил Пэта Коннотона из-за его влияния в раздевалке, и рассчитывает использовать его контракт для обменов (Марк Стейн)
4сегодня, 16:28
Эрик Споэльстра: «Норман Пауэлл может быть важной частью нашего нападения»
1сегодня, 16:08
Макси Клебер выбыл из строя как минимум на две недели
4сегодня, 15:40
Адам Сильвер о новом формате Матча всех звезд НБА: «Думаю, парни отнесутся к этому с большим энтузиазмом»
2сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила МБА, курское «Динамо» разгромило московское и другие результаты
53 минуты назад
Еврокубок. «Ульм» играет с «Бешикташем», «Арис» принимает «Манресу» и другие матчи
сегодня, 17:40Live
Шакил Маккиссик полностью восстановился и готов сыграть с «Баварией»
сегодня, 15:04
Ришон Холмс может пропустить матч Евролиги с «Виртусом»
сегодня, 14:52
«Реал» сыграет с «Маккаби» без Серхио Юля, Андреса Фелиса и Бруну Фернанду
сегодня, 13:16
Зоран Лукич: «МБА-МАИ будет как минимум в пятерке лучших»
3сегодня, 11:53
Купер Флэгг – самый молодой игрок НБА сезона-2025/26
сегодня, 11:37
Юки Кавамура останется с «Чикаго» на время восстановления после травмы
сегодня, 08:59
Ян Ханьсэнь приобрел подержанный BMW X5, сдав на водительские права
7сегодня, 08:40
Бобан Марьянович: «Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, ты смотришь лучшие моменты Расселла Уэстбрука»
5сегодня, 08:24