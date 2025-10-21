«Олимпиакос» предлагает Джареду Батлеру двухлетний контракт на 3 млн долларов
25-летний разыгрывающий может продолжить карьеру в Греции.
По информации инсайдера Маттео Андреани, «Олимпиакос» предложил Джареду Батлеру двухлетний контракт на 3 млн долларов, в котором также предусмотрены бонусы.
Этим летом Батлер подписал с «Финиксом» негарантированный годовой контракт и сыграл за клуб четыре матча в «предсезонке», набирая в среднем 15,5 очка и 4,2 передачи за игру. Однако «Санз» все же отказались от его услуг.
В сезоне-2025/26 баскетболист выступал за «Филадельфию» и «Вашингтон», принял участие в 60 матчах и в среднем набирал 9 очков, 1,8 подбора и 3,7 передачи за 17 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
