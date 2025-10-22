Карри, Джеймс и Дюрэнт – лидеры среди игроков НБА по доходам в 2025 году

Звездные ветераны НБА продолжают лидировать по заработкам.

По версии Forbes, Стеф Карри , Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт получают больше всех по сумме игрового контракта и небаскетбольных доходов в 2025 году. Карри впервые опередил Леброна Джеймса и выбрался на 1-е место. Его заработки за пределами площадки дошли до 100 миллионов долларов.