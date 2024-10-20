В женской «Миннесоте» выстроили классную систему вокруг звезды. «Вулвз» и «Сперс» стоит брать пример

В 2024-м году финалистами голосования за приз MVP регулярного сезона НБА стали серб Никола Йокич, словенец Лука Дончич и канадец Шей Гилджес-Александр. Также за последние пять лет приз доставался камерунцу Джоэлу Эмбиду, а последним американцем, получившим награду, стал Джеймс Харден по итогам сезоне-2017/18. По мнению букмекеров, среди американцев лучшие шансы стать MVP в сезоне-2024/25 у Энтони Эдвардса (7%), Джейлена Брансона (6%) и Джейсона Тейтума (5%). При этом в привычную в топ-10 помимо привычных фаворитов (Дончич, ШГА, Йокич, Эмбид, Яннис) также входит француз Виктор Вембаньяма.

Так что я бы назвал вполне обоснованными волнения американцев насчет того, что НБА может обойтись без MVP родом из США на протяжении 10+ лет. Их сборная все еще сильнейшая в мире, но решающий вклад в ее победы над Олимпиаде-2024 внесли представители старой гвардии. Так что американцы трудолюбиво поливают надеждами всех, кто подает признаки суперзвездности среди американцев. Поэтому из-за выкрутасов Джа Моранта североамериканские болельщики расстраиваются чуть больше, а хайлайты Энтони Эдвардса раскручивают чуть сильнее.

И сейчас на том же паркете, на котором скоро будет скрипеть кроссовками Энтони Эдвардс, демонстрирует великолепный баскетбол форвард «Миннесоты Линкс» Нафиса Коллиер. И ее история успеха, как по мне, сильно завязана на классно выстроенной клубный структуре, с которой не стыдно брать пример ни «Тимбервулз», ни «Сан-Антонио» при развитии Вембаньямы.

Тренер всему голову (если он еще и генменеджер)

Крис Финч, несмотря на возраст, еще начинающий специалист. «Вулвз» – его первый опыт работы главным тренером на клубном уровне. Результаты пока что очень вдохновляющие – при нем мужская «Миннесота» прошла путь от 39% побед до выхода в финал конференции за три с небольшим года. У «Сперс», наоборот, есть легендарный тренер, лучшие годы которого уже позади. И «Сан-Антонио» предстоит серьезный вызов, поскольку кому-то рано или поздно придется прийти на смену Грегу Поповичу.

Американцы называют подобную ситуацию «надеть чужие ботинки». Если ты не дотягиваешь по статусу до предшественника – значит, «ботинки» оказались тебе велики. А возглавить «Сперс» после Поповича при наличии Вембаньямы – это как обычному человеку надеть кроссовки самого французского центрового.

«Линкс» — это золотая середина, и я не знаю, располагает ли кто-то в сегодняшнем спорте таким же сокровищем. Потому что женскую «Миннесоту» возглавляет Шерил Рив – лучший тренер в истории женской НБА, который все еще в расцвете сил. По итогам сезона-2024 Рив получила два приза – как Тренер года (в рекордный четвертый раз) и как Менеджер года (во второй), поскольку она занимает должность президента по баскетбольным операциям.

Короче говоря, это очень редкий пример топ-специалиста, который сам себе подбирает состав и добивается с ним отменных результатов. Плюс, она взяла золото Олимпиады-2024 со сборной США. Плюс, у нее есть два чемпионства в штабе, возможно, второго лучшего тренера в истории, Билла Лэймбира (того самого, да). Плюс, Рив находится в браке с вице-президенткой (извините, чтобы был понятен пол) «Линкс» Карли Нокс.

Сколько плюсов-то, а!

Раньше говорили, что «Грегом Поповичем в юбке» станет Бекки Хэммон, которая работала ассистентом в «Сперс». Но Хэммон пошла своей дорогой, а вот Рив оказалась вполне похожа на техасского любителя сухого юмора и вина. Что немаловажно – Рив стартовала в женской НБА с места в карьер благодаря династии во главе с Майей Мур. Теперь вот мы видим «Линкс» 2.0.

Дядька-наставник (она же тетька-наставница)

Преемственность поколений в «Линкс» олицетворяет не только Рив, поскольку в ее штабе теперь работает Ребекка Брансон, выступавшая за «Миннесоту» в 2010–2018 годах. В плане атакующих навыков Брансон никогда звезд с неба не хватала, но на Матч звезд ездила за свою защиту на правах ключевого исполнителя лучшей команды лиги.

Коллиер признавалась, что Брансон не была ее любимицей – нынешняя звездочка «Линкс» равнялась на Майю Мур. Но без Брансон династия бы вряд ли случилась, поскольку в таких вещах мелочей не бывает. И теперь Коллиер имеет старшего товарища, завершившего карьеру совсем недавно.

Здорово, когда в команде есть человек, служащий мостиком между игроками и тренером. Хотя сторонним наблюдателям не очень ясно, насколько серьезный вклад в развитие игрока может внести такой наставник. Скорее всего, немалый. Поэтому хотелось бы верить, что советы Тайсона Чендлера помогут раскрыться Дереку Лайвли, а Тим Данкан найдет общий язык с Вембаньямой.

Отступать некуда – позади кольцо

Брансон была известна своим оборонительным вкладом, и Коллиер здесь пошла по ее стопам. В пяти полных сезона у нее уже три попадания в символическую сборную лучших защитников, а также звание Защитницы года-2024. В этом году 62 очка из 67 в голосовании разделили Коллиер и лидер «Вегаса» Эйжа Уилсон. Но в минувшей регулярке роли у них были противоположные – Уилсон была вынуждена подчищать за огрехами одноклубниц и штамповала блок-шоты на подстраховке, в то время как Коллиер была самой лютой хищницей в стае таких же цепких защитниц.

Хотя нужно признать, что Коллиер не дотягивает до доминирующих стандартов Сильвии Фаулс, с которой она успела поиграть бок о бок. С другой стороны, Фаулс был машиной по штампованию дабл-даблов, но ее магия иссякала по мере удаления от кольца. А Коллиер нужно уметь защищаться на периметре столь же эффективно, как и в трехсекундной зоне. И даже после признания в виде индивидуальной награды у нее определенно есть пространство для роста.

Если брать Виктора Вембаньяму, то он с первого же сезона заявил о себе как выдающийся оборонец, который не просто ставит блок-шоты и перехватывает мячи, но меняет намерения игроков атаки и заставляет их уповать на более сложные варианты угрозы кольцу.

Способен ли на что-то подобное Энтони Эдвардс? Игроку задней линии одновременно держать атакующую нагрузку и пахать в защите очень нелегко. При нынешнем темпе владений выносливость для этого потребуется сумасшедшая, но раз уж назвался груздем… В отдельных владениях по ходу прошлого розыгрыша плей-офф и на Олимпиаде в Париже Эдвардс показывал, что может закуситься с любым соперником при обороне на мяче. И на пути к финалу конференции были матчи, в которых у Эдвардса не ладилось с броском, но он вносил свой вклад в игру другими способами, включая защиту.

Хотя у Коллиер по части игры в защите есть очень необычный навык, которого я не видел ни у кого в качестве полноценного оружия – она провоцирует много спорных мячей. Прямо вот по несколько за матч и под три десятка за текущий розыгрыш плей-офф из 11 игр.

Грация атаки без регистрации и слэм-данков

Лучший комплимент, которым я могу описать игру Коллиер – она действует на площадке очень элегантно. И залогом ее успеха являются тривиальные навыки, которые не попадают в хайлайты, но здорово облегчают ей набор очков. В этом плане Коллиер похожа на Тима Данкана, поскольку она

(а) ставит лучшие в лиге заслоны

(б) шикарно двигается без мяча

(в) отлично занимает позицию для получения мяча

По большому счету, эти три скилла позволяют Коллиер набирать много очков вообще без сопротивления.

Когда до Коллиер доводят мяч в посте, то она любит бросок с одной ноги и отклонением в духе Дирка Новицки.

Как вариант – она может бросить средний с разворотом в стиле Кевина Гарнетта или просто развернуться лицо менее габаритному оппоненту.

С точки зрения габаритов аналогичные маневры должны быть отточены у Вембаньямы, а вот Эдвардсу следует обратить внимание на женскую команду с точки зрения попыток предложить себя. Мне кажется, сейчас лидер «Тимбервулвз» иногда расслабляет булочки, когда мяч находится не у него в руках и может здорово прибавить в открывании под скидку и легкие очки.

Пример Моранта показывает, что даже у самого перспективного баскетболиста все очень быстро может пойти не так. И в таком случае игроку очень помогает встать на ноги крепкая структура вокруг него. Роли в кино, хлесткие высказывания и красочные броски сверху не помогут Эдвардсу, если его выход в финал конференции в минувшем сезоне окажется прыжком выше головы.

Хотя как Моранту, так и Эдвардсу уже не привыкать выше голов. По крайней мере, чужих.

Фото: Gettyimages.ru /David Berding, Dustin Satloff; East News /Icon Sportswire via AP Images