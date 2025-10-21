Шакил Маккиссик полностью восстановился и готов сыграть с «Баварией»

Ветеран «Олимпиакоса» готов сыграть свой первый матч в сезоне-2025/26.

Форвард Шакил Маккиссик восстановился после травмы и снова может быть задействован главным тренером команды Георгиосом Барцокасом.

В этом сезоне 35-летний баскетболист пока не появлялся на паркете ни в одном из турниров, но ожидается, что он сыграет в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги против мюнхенской «Баварии», который состоится 24 октября.