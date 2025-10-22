1

Джо Маззулла: «Либо «Селтикс», либо буду тренировать школьную команду моего сына по футболу»

Джо Маззулла не заинтересован в других тренерских позициях.

Сообщалось об интересе со стороны «Никс» к 37-летнему специалисту, но Маззулла подписал, по информации источников, 6-летнее продление с «Бостоном».

«Эти разговоры до меня не доходили. Хочу тренировать только «Бостон».

Буду здесь, пока буду нужен владельцам и городу. Никаких других команд. Либо «Селтикс», либо школьная команда моего сына по футболу (soccer) или что-то подобное.

Вера, семья и «Бостон Селтикс», – заключил Маззулла.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?890 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBC Sports Boston
logoБостон
logoНБА
logoНью-Йорк
logoДжо Маззулла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Winline Basket Cup. ЦСКА примет «Мегу»
130 минут назад
Евролига. «Маккаби» сыграет с «Реалом»
130 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» примет «Самару», УНИКС сыграет с «Автодором»
30 минут назад
Джимми Батлер: «Хочу помочь Джонатану Куминге стать отличным игроком. Столько таланта, атлетизма и ума»
231 минуту назад
Карри, Джеймс и Дюрэнт – лидеры среди игроков НБА по доходам в 2025 году
3сегодня, 11:20Фото
Карл-Энтони Таунс и О Джи Ануноби могут пропустить первый матч «Никс»
2сегодня, 10:38
Паулюс Мотеюнас: «Все команды, игроки, тренеры, судьи и офис Евролиги хотят вернуть матчи в Израиль»
2сегодня, 10:20
«Тандер» получили чемпионские перстни и подняли первый баннер в истории клуба
4сегодня, 10:05Видео
«Милан» завершил сотрудничество с Влатко Чанчаром
2сегодня, 09:40Фото
Аарон Уиггинс и Алперен Шенгюн – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 09:32Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бахчешехир» примет «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» встретится с «Литкабелисом» и другие матчи
сегодня, 07:10
«Арис» уволил главного тренера Богдана Карайчича после неудачного начала сезона
сегодня, 11:04
Лука Шаманич покинул «Басконию» по личным причинам
1сегодня, 09:50
Джей Пи Кларк возглавил фарм-клуб «Филадельфии»
сегодня, 07:59
Джейсон Максилл начнет тренерскую карьеру в фарм-клубе «Сакраменто»
сегодня, 06:12
«Партизан» отслеживает варианты разыгрывающих из НБА, но при этом готов рассмотреть и кандидатуру Ника Калатеса
3вчера, 20:58
Еврокубок. Трехочковый Энтони Брауна под сирену помог «Бешикташу» обыграть «Ульм», «Арис» уступил «Манресу» и другие результаты
вчера, 19:43
«Олимпиакос» предлагает Джареду Батлеру двухлетний контракт на 3 млн долларов
2вчера, 18:21
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила МБА, курское «Динамо» разгромило московское и другие результаты
вчера, 18:06
Шакил Маккиссик полностью восстановился и готов сыграть с «Баварией»
вчера, 15:04