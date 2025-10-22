Джо Маззулла: «Либо «Селтикс», либо буду тренировать школьную команду моего сына по футболу»

Джо Маззулла не заинтересован в других тренерских позициях.

Сообщалось об интересе со стороны «Никс» к 37-летнему специалисту, но Маззулла подписал, по информации источников, 6-летнее продление с «Бостоном».

«Эти разговоры до меня не доходили. Хочу тренировать только «Бостон».

Буду здесь, пока буду нужен владельцам и городу. Никаких других команд. Либо «Селтикс», либо школьная команда моего сына по футболу (soccer) или что-то подобное.

Вера, семья и «Бостон Селтикс», – заключил Маззулла.