Джо Маззулла: «Либо «Селтикс», либо буду тренировать школьную команду моего сына по футболу»
Джо Маззулла не заинтересован в других тренерских позициях.
Сообщалось об интересе со стороны «Никс» к 37-летнему специалисту, но Маззулла подписал, по информации источников, 6-летнее продление с «Бостоном».
«Эти разговоры до меня не доходили. Хочу тренировать только «Бостон».
Буду здесь, пока буду нужен владельцам и городу. Никаких других команд. Либо «Селтикс», либо школьная команда моего сына по футболу (soccer) или что-то подобное.
Вера, семья и «Бостон Селтикс», – заключил Маззулла.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?890 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBC Sports Boston
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости