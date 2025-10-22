Карл-Энтони Таунс и О Джи Ануноби могут пропустить первый матч «Никс»

«Нью-Йорк» может столкнуться с серьезными проблемами с ростером.

Команда начинает регулярный чемпионат матчем против «Кливленда». Ранее сообщалось, что игру точно пропустят защитник Джош Харт (спазмы в нижней части спины) и центровой Митчелл Робинсон (левый голеностоп).

К ним могут присоединиться двое игроков основы. Выход центрового Карла-Энтони Таунса под вопросом из-за растяжения мышц правого бедра. Участие форварда О Джи Ануноби (растяжение левого голеностопа) более вероятно.

Игроки основной ротации «Никс» пропустили меньше всех матчей в НБА из-за травм в прошлом сезоне.