«Милан» завершил сотрудничество с Влатко Чанчаром
Влатко Чанчар покинул «Милан».
Клуб объявил о завершении сотрудничества по согласию сторон.
Чанчар перешел в итальянский клуб летом и боролся с травмами. 28-летний форвард успел выйти на площадку всего в 2 матчах за клуб и не набрал ни одного очка за общие 15,5 минуты в Евролиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Милана»
