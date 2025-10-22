«Тандер» получили чемпионские перстни и подняли первый баннер в истории клуба
«Оклахома» провела чемпионскую церемонию.
Игроки получили свои перстни, а клуб поднял первый баннер в истории организации перед победной игрой против «Хьюстона».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?855 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
