Паулюс Мотеюнас: «Все команды, игроки, тренеры, судьи и офис Евролиги хотят вернуть матчи в Израиль»

Матчи Евролиги должны вернуться в Израиль в декабре.

«Мы задали 1 декабря в качестве нашей цели. Это план с учетом прекращения боевых действий и мирного договора. Безусловно, план зависит от реальной ситуации и сохранения текущих прогнозов.

Мы будем держать все клубы в курсе, контролировать обстановку. Решение не является окончательным и зависит от ряда факторов.

Мы обязаны фанатам клубов, но безопасность не обсуждается.

Все команды без исключения, игроки, тренеры, судьи и офис Евролиги хотят вернуть матчи в Израиль как можно быстрее, потому что это будет означать прекращение конфликта в регионе.

Эта ситуация выходит за рамки обычной, мы предельно внимательны к рекомендациям и инструкциям стран других участников турнира, в частности Турции», – заключил директор Евролиги Паулюс Мотеюнас.

Домашние матчи «Фенербахче » против «Маккаби » и «Хапоэля » 11 и 13 ноября все равно пройдут за пределами Турции.