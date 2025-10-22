Паулюс Мотеюнас: «Все команды, игроки, тренеры, судьи и офис Евролиги хотят вернуть матчи в Израиль»
«Мы задали 1 декабря в качестве нашей цели. Это план с учетом прекращения боевых действий и мирного договора. Безусловно, план зависит от реальной ситуации и сохранения текущих прогнозов.
Мы будем держать все клубы в курсе, контролировать обстановку. Решение не является окончательным и зависит от ряда факторов.
Мы обязаны фанатам клубов, но безопасность не обсуждается.
Все команды без исключения, игроки, тренеры, судьи и офис Евролиги хотят вернуть матчи в Израиль как можно быстрее, потому что это будет означать прекращение конфликта в регионе.
Эта ситуация выходит за рамки обычной, мы предельно внимательны к рекомендациям и инструкциям стран других участников турнира, в частности Турции», – заключил директор Евролиги Паулюс Мотеюнас.
Домашние матчи «Фенербахче» против «Маккаби» и «Хапоэля» 11 и 13 ноября все равно пройдут за пределами Турции.