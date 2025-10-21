Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет МБА, курское «Динамо» сыграет с московским и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.
«Надежда» встретится с МБА, «Динамо Курск» примет «Динамо Москва».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – УГМК
21 октября. 15.00
Надежда – МБА
21 октября. 17.00
Спарта энд К – Самара
21 октября. 18.00
21 октября. 18.30
Динамо Курск – Динамо Москва
21 октября. 19.00
Положение команд: УГМК – 4-0, Динамо Курск – 4-0, МБА – 4-0, Надежда – 4-1, Ника – 2-2, Спарта энд К – 2-2, Динамо Москва – 1-3, Динамо Новосибирск – 1-3, Энергия 1-3, Енисей – 1-3, Нефтяник – 0-3, Самара – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости