Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет МБА, курское «Динамо» сыграет с московским и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.

«Надежда» встретится с МБА, «Динамо Курск» примет «Динамо Москва».

Динамо Новосибирск – УГМК

21 октября. 15.00

Надежда – МБА

21 октября. 17.00

Спарта энд К – Самара

21 октября. 18.00

НикаНефтяник

21 октября. 18.30

Динамо Курск – Динамо Москва

21 октября. 19.00

Положение команд: УГМК – 4-0,  Динамо Курск – 4-0, МБА – 4-0, Надежда – 4-1, Ника – 2-2, Спарта энд К – 2-2, Динамо Москва – 1-3, Динамо Новосибирск – 1-3, Энергия 1-3, Енисей – 1-3, Нефтяник – 0-3, Самара – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
