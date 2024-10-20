30 главных вопросов перед стартом сезона НБА

Любой сериал, нацеленный на несколько сезонов, заканчивается сюжетным твистом, где вкидывают большое количество вопросов уже на будущие серии.

Фанатов НБА таким не удивишь. Каждый сезон для нас равен многосерийному сериалу, где происходит огромное количество сюжетных твистов даже на дистанции 10-15 игр.

Так и сейчас, 30 франшиз со своими играми, и сегодня мы постараемся задать ровно 1 гипотетический вопрос перед сезоном и где-то даже попробуем найти ответы.

30. «Вашингтон». Насколько их менеджмент плох?

Так, самое сложное – пройти «Уизардс» и «Пистонс». Я смогу. Я справлюсь.

Проблема «Уизардс» – в хаосе происходящего и абсолютной бессмысленности сезона. Даже не знаю, какой сезон я имел в виду – прошлый, текущий или следующий. Если бы жизненный цикл «Вашингтона» можно было описать, то он выглядел бы так:

Вы получили суперзвезду на драфте? Если нет – вернитесь к первому пункту.

Давайте немного углубимся в то, чем является перестройка команды НБА, и почему первый этап – самый простой.

Что такое слив и какие пункты в него входят?

Продавать игроков , которые не входят в долгосрочные планы. Но в дедлайн «Уизардс» не смогли договориться с «Далласом» по поводу Кайла Кузмы, не пристроили Джордана Пула, а офис даже не пытался решить этот вопрос. Конечно, легче всего обвинить самого Пула, но не стоит забывать, что он был второй опцией нападения в чемпионской команде. Тайуса Джонса можно было обменять выгодно, как и Гэффорда. То же касается Авдии, а также можно было бы поторговать Киспертом, которому уже 24 года. Я не утверждаю, что за каждого игрока можно было получить пик, но построение команды состоит из поступательного накопления активов. И «Вашингтон», возможно, худшие в лиге по этому показателю. Развивать игроков с потенциалом . Но вы загубили Дэвиса, почти загубили Авдию и не получили никакой ощутимой выгоды. Принимать на себя плохие контракты в обмен на активы . Здесь, по сути, не сделано ничего. Когда у команды с перспективой на «слив» есть Пул, Кузма, Брогдон, Холмс и Бэгли с общим бюджетом в 100 миллионов на следующий сезон, но при этом нет суперталантов или пиков в обмен на эти контракты — это провал. Формально даже их собственный пик 2025 года принадлежит «Никс» (хотя он с защитой, так что должен остаться у «Вашингтона»).

Единственный луч света здесь – это Кулибали, который провел все межсезонье с персональным тренером и готов перейти на следующий уровень.

И вот сейчас «Уизардс» нужно аккуратно обменять Йонаса, Гилла, Брогдана, Кузму и Бэгли. Это практически элементарная задача для любого генерального менеджера, но есть ли у меня в это вера? Я, скорее, почувствую себя Биллом Мюрреем в Питтсбурге, увидев очередной дубль происходящего.

Именно поэтому выбор Сарра, талантливого, но сырого игрока, в такой хаотичный клуб – это высокая степень риска. Сможете ли вы его развить? Знаете ли вы, как его развивать? Знаете ли вы хотя бы его позицию?

29. «Портленд». Скут Хендерсон – баст?

В контексте «Портленда» возникает масса вопросов. Например:

Как оценивать Чонси Биллапса, который находится на последнем году контракта и не поднимался выше 33 побед за сезон? Это неудовлетворительно, но стоит учитывать постоянные страдания Дэмиана Лилларда, многочисленные обмены и перестройку, которые тянутся уже три года.

Как эффективно обменять Деандре Эйтона?

Как найти мотивацию играть, когда ты, без сомнений, худшая команда Запада?

Насколько хорош Донован Клинган и может ли он стать частью будущего команды?

Но я остановлюсь на Скуте Хендерсоне. Все последующие вопросы так или иначе будут вращаться вокруг него, ведь его прогресс – ключ к будущему «Портленда».

Я готов поставить высокую оценку Биллапсу и надеяться на продление его контракта, если Скут в этом сезоне совершит качественный скачок. Его прогресс можно измерить в том числе через эффективность пик-н-роллов. Если Хендерсон сможет улучшить свои показатели с текущих 0,86 очка за владение до 0,95 или выше, это станет лакмусовой бумажкой работы Биллапса на второй половине контракта.

Также и обмен Эйтона. Гипотеза проста – для Хендерсона критически важен центровой, умеющий ставить заслоны. «ДоминЭйтон» – не понимает вообще, что это значит:

Умение ставить заслон под нужным углом – гораздо ценнее для таких разыгрывающих, чем что-либо, и именно поэтому когда писался гид по драфту, я был уверен в выборе Клингана «Портлендом». Он лучше подходит под дуэт с Хендерсоном.

Соответственно развитие Хендерсона будет отчасти влиять и на продажу Эйтона, который сейчас находится на очень низком уровне стоимости. Правда, если Клинган будет хорош сразу, то цена может упасть еще ниже.

Вообще Клинган – достаточно уверенный выбор на таком драфте. Мы знаем его потолок и знаем его проблемы, но это огромный римпротектор, играющий с головой, который умеет отдавать передачи и создавать спейсинг заслонами. Я верю в его успех, но опять же – это вспомогательная опция для построения костяка вокруг Хендерсона. Его развитие – ключевая тема всего сезона «Портленда».

28. «Бруклин». Кто останется в конце сезона?

Мне страшно.

На удивление, как человек, который немного себя помучил предсезонными играми, могу сказать, что «Нетс» выглядели приятно, но также я понимаю, что это один из самых разрозненных составов лиги, который настроен обменять все, что не прибито к арене.

Спросите у офиса команды, сколько игр Купера Флэгга и своей команды они посмотрят, и вы удивитесь из-за отсутствия знаний, кто сейчас в составе команды.

Богданович, Финни-Смит, Шредер, Джонсон, Симмонс , Милтон, Томас – это игроки, которые вполне могут сменить коллектив в феврале.

Предвещая ваши вопросы по Томасу и его таланту скорера, отвечу: да хоть 40 очков за игру, если он не может отдать передачу и защититься даже против Бена Симмонса со сломанными руками.

«Бруклин», зажав покрепче нос, готов окунуться на самое глубокое дно из возможных с целью вытянуть Купера Флэгга уже следующим летом и начать строиться вокруг него.

27. «Шарлотт». А точно ли Болл – лучший игрок этой команды?

Все, что мы знаем о Чарльзе Ли, что он выдающийся британский генерал, воевавший против британцев на стороне Америки в войне за независимость.

Ну, извините, нельзя было это просто так упустить.

Чарльз Ли считался одним из самых востребованных кандидатов на пост главного тренера последние несколько лет. Постоянный ассистент Буденхольцера, который заскочил на сезон за чемпионством к «Селтикс» – это правильный вариант.

Все, кто что-то знают о Ли, отмечают две вещи:

Он помешан на постоянном развитии игроков

Он тактический ученик Буденхольцера

Это интересно, так как системность здесь точно нужна, и мы плавно переходим к главному вопросу – система вокруг кого?

Я по-прежнему остаюсь большим скептиком таланта Ламело, потому что он разыгрывающий, бросающий 30% при бросках в движении. О чем дальше вести речь? Болл обладает уникальным видением площадки, но его легко закрыть, ведя под бигмена внутрь или, оставляя на безопасном расстоянии от защитника. Стилистически – это сомнительный вариант франчайза, даже не поднимая тему того, что с старта карьеры он сыграл лишь в 57% матчей. Для сравнения, из игроков первого раунда драфта 2020 года только Джеймс Уайзмен сыграл меньше матчей, чем Болл. Стоит ли говорить, что Уайзмен колесит между НБА и G-лигой?

К тому же, в составе «Шарлотт» оказался Брэндон Миллер, который оказался куда увереннее и лучше, чем ожидалось, но есть ли тогда роль для Ламело в этой команде?

Миллер – масштабированная версия Тейтума, которая может переключаться в режим таскания мяча, если Ли сможет организовать движение на слабой стороне площадки нападения.

«Хорнетс» должны определиться, с каким составом они пойдут дальше. С медийным (все дети до 14 лет – большие фанаты, уверен), но специфичным Боллом или уходить на еще один виток перестройки, думая, как сделать Болла не главной звездой или даже обменять.

26. «Детройт». Когда переезд франшизы или мы видим свет в конце туннеля?

«Пистонс» – это гении.

Серьезно, когда кто-то в вашем окружении скажет, что менеджеры – это бесполезные люди, просто вспомните следующее:

Главный тренер одной из команд добивается короткого успеха в «пузыре»

Команда развивает успех после подписания разыгрывающего, который делает все лучше вокруг, если в радиусе километра нет Дока Риверса

Команда начинает барахлить, а главный тренер ссорится с молодой звездой и ветераном

Тренера увольняют, он решает сделать перерыв

Вы зовете этого тренера в молодую команду без ветеранов, получаете отказ

Вы зовете этого тренера, делая рекордное предложение, получаете согласие

Вы обновляете все антирекорды современности

Вы увольняете главного тренера, выплачивая ему неустойку

Вы нанимаете главного тренера, которого только что уволили за профнепригодность

<Вы здесь>

В Бикерстаффе нет ничего плохого, и я даже считаю, что у них идеальный мэтч с «Пистонс».

Смотрите, все, что «Детройт» вынес из перестройки к текущему моменту – это сомнительный франчайз, набор талантливых исполнителей и непонимание, как это все совместить.

Это такой пресной набор, который очень сложно довести до чего-то реально полезного, но Бикерстафф известен тем, что он умеет играть от сильных сторон команд. Он – не гений, но должен дать этой команде 7-12 побед хотя бы за то, что не будет делать откровенно глупых вещей. В перспективе вы ограничиваете потенциал команды, но краткосрочно вы точно становитесь лучше.

Плюс ли это? Не знаю, правда.

На бумаге дуэт Каннингема и Дюрена может стать уверенной связкой на регулярку, а Холланд и Томпсон забетонировать защиту, правда, оба страдают отсутствием броска, а тренеров, способных это прокачать быстро, у них нет.

25. «Юта». Насколько велик гений Уилла Харди?

Да, не за такими вопросами вы сюда пришли, я понимаю и сам бы проскроллил ниже, но все же игнорировать Харди – преступление, которое я не могу совершить.

В этом сезоне все будут следить за прогрессом Джорджа (не удивлюсь, что он будет очень обсуждаемым игроком и скоро станет главным действующим лицом команды), развитием Тейлора Хендрикса, Коди Уильямса и, безусловно, за тем, что устроит Дэнни Эйндж на рынке обменов (в дедлайн он наверняка будет активен).

Но прошлый сезон «Юты» показал, что истинная звезда – главный тренер, который воскресил Секстона, переквалифицировал Коллинза сначала в винга, а потом в центрового, довел Криса Данна до профпригодности в НБА, продал Фонтеккьо и Олиника, подвел абсолютно сырого Хендрикса к составу, прокачал Джорджа с 33% попаданий до 42% (в конце сезона), сделав его полноценным комбогардом.

«Юта» тасует состав и будет где-то рядом с «Сан-Антонио», не особо претендуя на что-то серьезное, но, в отличие от многих сливающих команд – здесь есть концепция, идентичность, которая была присуща «Оклахоме» несколько лет назад. Они проигрывали, играя правильно и прогрессируя. Харди очень похож на Дэйгнолта – догматик, который с любым суповым набором будет играть так, как нужно. Здесь нет цели сливать сезон в явном виде. Нет цели и побеждать. Задача «Юты» куда шире – уместить в этот сезон развитие, поднятие стоимости игроков и обмены.

Как минимум, Коллинз, Секстон, Кларксон, Кесслер, Юбэнкс могут уехать по ходу сезона, и от этого перестройка на высоком уровне сложности и выглядит интересней.

24. «Торонто». Перестройка уже завершена? Вот прям точно?

Барнс, Барретт, Куикли и Пелтль продлены.

И это все?

Когда я думал о перестройке «Торонто», в моем воображении были не совсем Барретт и Куикли. С другой стороны, «Торонто» чем-то напоминает концепцию «Майами», где преднамеренный танкинг не является приоритетом (ну или почти не является, кто видел конец прошлого сезона, тот поймет).

Сейчас «Торонто» подписал ключевые контракты с Барнсом – без вопросов, с Барреттом – чей контракт легко обменять, и с Куикли – здесь больше вопросов, но его тоже можно «упаковать» для обмена. Пельтль? Тоже в этой категории – его легко перевести в другой актив. Затем они окружили этот костяк перспективными игроками: Дик, Уолтер, Агбаджи, Митчелл, и не забыли про свой традиционный подход с акцентом на африканских игроков на драфте (Чомче, Могбо). И вот они снова в режиме ожидания.

Если этот состав выстрелит, то команда фактически завершит перестройку за один сезон. Если же нет, на таком Востоке они все равно могут бороться за плей-офф, просто обменяв кого-то из перечисленных игроков, кроме Барнса. В случае, если состав окажется конкурентоспособным, но недостаточно мощным для борьбы за чемпионство, «Торонто» будет в шаге от контендера, где одно удачное решение может перевести команду на новый уровень.

«Торонто» решил не погружаться в долгую перестройку. Вместо этого они заняли позицию на рынке, где держат баланс между развитием молодых игроков и возможностью гибких обменов.

У «Торонто» есть все, чтобы остаться на плаву и гибко маневрировать: перспективный костяк, контракты, которые можно обменять, и состав, который позволяет им оставаться в гонке за плей-офф. При этом они не опускаются в «долгое пике», как многие команды, решившие полностью слить сезон.

23. «Чикаго». Когда уволят Билли Донована?

Любой разговор о «Буллс» и их перспективах бесполезен, пока у руля команды Билли Донован. Человек, который умеет делать ровно одну вещь – не мешать. Самые милые разговоры последних лет – это рассуждение о том, что Донован идеально поделил мяч между игроками в сезоне-22/23. Эти люди больны – бегите от них!

Я серьезно.

«Чикаго» все это время играли так, как играли бы их игроки без тренера, и я не вижу смысла рассуждать о чем-либо в контексте этого состава, пока не уволят главного тренера.

Мне, безусловно, интересен Бузелис и Гидди, тем более первый вообще-то уроженец Чикаго, да и когда еще вы увидите атлетичного белого форварда, который любит повозиться с мячом (окей, болельщики «Орландо», вы можете не отвечать)?

Смогут ли они стать чем-то большим?

Ну мы уже видели развитие Патрика Уильямса, к примеру, а сейчас у «Чикаго» собрался вполне себе талантливый состав для слива (Смит, Лидделл, Дуарте, Гидди) и Доновану, видимо, нужно их развивать? Я верю в сценарий невмешательства у молодых команд, но не верю в Билли.

Единственное, что достойно обсуждения – обмен Зака Лавина. Очевидно, этот обмен нужно продать, и сам-то Зак не очень настроен это делать, но даже при положительном сценарии очередь за Лавином содержит «Лейкерс» с пакетом из Гэйба Винсента и «Майами» с пакетом из джерси Гэйба Винсента и автографа Пэта Райли. Не густо.

Но самый худший сценарий для «Чикаго» (и я пишу это предложение 3-й год подряд) – это факт того, что на таком Востоке «Чикаго» может побороться за плей-ин, попасть туда, и это может быть продано, как хороший результат главного тренера! Безумие!

22. «Атланта». Насколько долго продлится эра Трэя Янга?

Трэй Янг и «Атланта» – это стереотипные отношения «на качелях», где «Атланта» то бросает Янга, то бросается ему в ноги на поклон.

Эти отношения надоели всем – очевидно, что Янг очень хотел бы уже сам оказаться в команде с адекватным центровым, который ему жизненно необходим для игры, а не остатками Капелы или заготовкой для центрового в виде Оконгву.

Очевидно, что «Атланта», весь сезон выбиравшая между ним и Мюрреем, потеряла надежду на концепт команды вокруг него.

Ко всему этому добавляется особая проблема стилистики игры с Янгом. Трэй – уникальный тип игрока, имея которого, вы можете играть только в баскетбол Трэя Янга и только в него. Узурпация мяча, броски на грани разумного (чаще за ней), заслоны, провокации фолов, отсутствие защиты. Вы не можете просто переделать его и не можете просто начать играть в другой баскетбол.

При чем будем честны – абьюзер в этих отношениях не только Янг, здесь проблемы с обеих сторон. Нет, серьезно. «Атланта» даже не подумала подписать условного Коди Зеллера (написав эту фразу, я даже забыл, что в межсезонье они и правда подписали Коди Зеллера), который будет бегать и ставить заслоны для Янга, помогая тому хотя бы немного. Капела не входит даже в топ-20 по заслонам за встречу, выходя с самым зависимым от этого игроком, и я не удивлен, что Янгу тяжело и он сам намекал на обмен.

Сезон-24/25 подводит определенную черту под этой вехой «Атланты» – психолог в виде Куина Снайдера должен поставить окончательный диагноз этим отношениям.

21. «Сан-Антонио». Что еще ждать от самого талантливого игрока лиги?

Безусловно, если Виктор проведет 70 игр и «Сан-Антонио» будет пропускать меньше 200 очков за игру, то он получит DPOY. Знаете, что? Я смирился.

Все говорят про защитный рейтинг команды с Виктором на площадке, закрывая глаза, что защитный рейтинг с ним же на площадке против топ-15 команд отличается в разы, и его защита эффективна пока только против команд с ужасным выбором броска. Правда, это не важно, учитывая, что никто и не спорит, что Виктор – самый талантливый игрок поколения.

Мы понимаем, что он может быть гениален в защите, мы увидели серьезный прогресс в броске и передачах, но что дальше? Разогревшись в первом сезоне, мы явно хотим увидеть больше, тем более, что сейчас у Виктора появился идеальный разыгрывающий для развития. Насколько лучше станет француз, получая передачу, когда он открыт под кольцом? Станет ли Вембаньяма больше двигаться в сторону зумерской версии Кевина Дюрэнта или этот сезон потратят на шлифовку классических сетапов между разыгрывающим и большим? Какая позиция у француза итоговая?

Пожалуй, сезон «Сан-Антонио» – это шкатулка экспериментов, которая не оставит нас равнодушными.

И самое интересное – Леброн вывел «Кливленд» в плей-офф на 3-й сезон, сможет ли Вембаньяма сделать это быстрее на таком Западе?

Снимаю шляпу, если вы дочитали до этого момента, и уже это повод заглянуть в телеграмм канал.

20. «Хьюстон». Чья это команда?

НБА – лига звезд. Во всех смыслах.

Болельщику-новичку, который раньше не интересовался НБА может показаться странным, что здесь так часто говорят «строиться вокруг игрока», но для команда здесь – это критически важный фактор, определяющий целую эпоху одной команды.

Примеров масса – кто-то потратит 2 пика на Рики Рубио и Джонни Флинна, имея возможность выбрать Стефа Карри, а кто-то, выбирая через несколько лет между ним и Монтой Эллисом, остановится на травматичном дрыще.

У «Рокетс» – самая талантливая команда лиги. Я не хочу вступать в глубокую полемику по этому поводу, но Уитмор, Шеппард, Смит, Томпсон, Шенгюн, Грин и Исон – это готовый набор, но как известно талант != успех, и здесь мы переходим на самый сложный этап франшизы в перестройке.

Кто же здесь главный персонаж?

Джейлен Грин – нестабильный шутер, который был на грани обмена весь сезон, но зажег в конце без Шенгюна, показывая сумасшедшие цифры. Насколько вы уверены в них? Джейлена бросает от Энтони Эдвардса до Джордана Пула несколько раз за четверть, и это пугает.

Алперен Шенгюн, в свою очередь, это концепт пасующего бигмена, который становится популярным в современной НБА. Его часто сравнивают с Йокичем, но вопрос в том, насколько высок его потолок. Есть ли шанс увидеть «нового Йокича» или это «просто» версия Сабониса? Любая команда лиги с радостью построила бы состав вокруг Йокича, но далеко не все готовы ставить на подобного игрока, если он окажется «лишь» на уровне Сабониса.

Вы резонно спросите – почему они не могут жить вместе? Могут, но, играя от Грина, вы заставите Шенгюна стать Вучевичем для Дерозана в «Чикаго», а, играя наоборот, вы должны понимать, как обуздать Грина и привести его в чувство, да и их сочетание не такое хорошее как у Мюррея-Йокича, так как Грин куда больше любит лезть под кольцо, куда тянет турка, а у того не такой хороший бросок (пока?).

19. «Орландо». Как избежать повторения ситуации в 7-й игре с «Кливлендом»?

Я смотрю НБА с 2004 года и видел тот «Детройт», который не особо-то хорошо играл в баскетбол, но лучше всех умел портить баскетбол других.

И даже те времена меркнут с второй половиной 7-го матча между «Орландо» и «Кливлендом», где обе команды мучили зрителей, правда, применимо к «Орландо» все было еще хуже (они вообще-то к перерыву вели 10 очков).

Во второй половине у команды было ровно 2 комбинации:

Скинуть мяч в пост Банкеро (которого накроют)

Кинуть кирпич (1/15 во второй половине от Вагнера и Саггса)

Не густо, знаете ли.

И мне нравится подписание КСП, но точно ли это решает вашу основную проблему? Как будто бы вам нужен разыгрывающий, который... эм... как это сказать... разыгрывает?

У меня нет вопросов по защите этой команды, но куча вопросов по нападению и да, я не понимаю, почему эти «Орландо» должны не попасть в такую же ситуацию, как год назад.

18. «Сакраменто». Знаменитый менеджмент «Кингс» вернулся?

Как я видел любой офис генерального менеджера НБА летом 2024 года.

Перебивающие друг друга менеджеры, непрекращающийся звон телефона от агентов игроков, готовых предложить своих клиентов, скауты, лоббирующие своих кандидатов в команду, и уверенный генеральный менеджер, который вообще-то должен облегчать и замыкать на себе все важные решения, но главное в каждом офисе НБА – это большая табличка, вбитая на самом видном месте кабинета, гласящая истину НБА: «Не подписывайте Демара Дерозана (про Уэстбрука вы и так в курсе)»

В списке самых неподходящих игроков, которые были доступны для «Кингс» – Дерозан, пожалуй, главный после Уэстбрука, который в целом не подходит для игры в НБА.

Очевидно, что «Сакраменто» хотят играть в быстром темпе, а Дерозан заточен под медленный

Очевидно, что Дерозану нужен мяч, как и Фоксу, так и Сабонису

Очевидно, что Дерозан не заточен на передачу на пик-н-ролле

Очевидно, что «Сакраменто» нужны динамичные снайперы, а Дерозан не динамичный и не снайпер

Либо тренерский гений Брауна совершит чудо, либо мы увидим, как команда, которая стала сильнее индивидуально, стала хуже командно.

Я не имею ничего против Демара, но он максимально далек от того, что пытались воплотить в игру «Кингс», и единственное применение Дерозана, которое вижу я – это ведение второго юнита, но точно ли для этого он подписывался? Не уж то не было проблем серьезнее, как, например, бэкап Сабониса, снайперы или защитники на периметре (29-е по противодействию броскам соперника на дуге)?

17. «Кливленд». Как соединить всех в единый пазл?

Если Кенни Аткинсон сможет разобраться с происходящим здесь, это будет маркером очень сильного тренера. «Авгиевы конюшни» начинаются с того, что Эван Мобли явно заслуживает лучшего и, возможно, даже должен быть главной звездой здесь, а не 4-й опцией нападения.

Мобли не дают бросков, его ограничивают на половине соперника, заставляя играть от заслонов двух защитников, которые заточены на бросок. Под него нет даже сетапов с броском, хотя он у него есть в очень хорошем состоянии. Мобли вполне способен брать на себя роль Холмгрена и даже разыгрывать. Не думайте, что это безумно. Его можно сравнить с Вембаньямой лишь в масштабе, но направление мысли вы должны понять.

Если увеличить роль Мобли, у вас появится еще вопрос: что делать с Алленом и нужен ли он, если Мобли будет центровым? Если нужен, то как их совместить воедино, чтобы они не мешались друг другу?

И да, Мобли – не единственная боль команды.

Гарлэнд и Митчелл не очень хорошо сочетаются. Последний сезон Дариуса – это, может, и не провал, но явный откат, где он получал меньше владений, бросков. Задача Кенни Аткинсона найти сетапы, когда Гарлэнд может быть эффективен в роли шутера, а Митчелл полезен без мяча и да, это еще один вопрос. Может ли Донован в принципе быть полезен без мяча или он ловит ритм только при узурпации атак?

А еще что-то нужно сделать с Левертом. Лучшее описание, которое я видел – «Леверт – это игрок, который перед каждым владением получает рандомные навыки от любого баскетболиста в истории НБА, начиная от Джордана и заканчивая Смушем Паркером».

Все вопросы «Кливленда» больше про совместимость, но и это не все.

Последние 2 сезона команды заканчивались рубкой с защитными командами, доказывающие, что «Кливленд» немного «мягковат» и агрессивные в обороне коллективы превращают атаку «Кливленда» в мучение.

16. «Пеликанс». Херб Джонс – центровой. Безумие или гениальность?

Раз в несколько лет тренды в НБА меняются слишком радикально. Лет 7-8 назад идеальный центровой современности – это подвижный низкорослый игрок с низким центром тяжести (Дрэймонд Грин), а сейчас – это пасующий центровой, способный быть разыгрывающим.

Мы должны привыкнуть к этому и помнить, что тренды не всегда задаются преднамеренно, иногда это стечение обстоятельств или вообще незапланированное действие.

В случае с «Пеликанс» хочется пожурить менеджмент.

У меня нет проблем с отказом от Валанчюнса (еще один пример, когда тренды изменились слишком рано для игрока), но вы на драфте выбираете Мисси, который начал играть в баскетбол совсем недавно и теряет мяч чаще, чем отдает передачи (статистический факт), как следствие Грину приходится опять изобретать велосипед, и, судя по всему, «Пеликанс» начнут сезон с Джонсом в роли центрового.

Идея интересная – Херб длинный, подвижный и мощный, но сейчас время центровых и ему надо будет толкаться с Йокичем, Шенгюном, Сабонисом, Эмбиидом, Вембаньямой. Готов ли он на это? Хочется верить, что да, потому что с точки зрения атаки вы получаете супердинамичную пятерку, где Зайон может занять краску, где все бросают и бегут. В защите вы можете играть в полноценный размен всех на всех, при этом запрятав Зайона на самого безобидного игрока соперника.

Я же думаю, что «Пеликанс» могут совершить либо очередную революцию трендов НБА, либо всех разочаровать куда раньше.

И это мы еще не сказали, что им нужно как-то скинуть Ингрэма и снова молиться, чтобы с Зайоном ничего не случилось (агрессивные пассии, лишний вес, травмы).

15. «Индиана». Как оправдать ожидания?

«Индиана» входила в прошлый сезон командой, где второй опцией нападения должен был стать Бенедикт Матурин.

К концу сезона Бенедикт стал 5-й необязательной опцией нападения.

Где-то это были обмены (Сиакам), где-то выстрелили собственные игроки (Нембард, Несмит, Шеппард и Макконелл).

Скептики говорят о везении, что отчасти правдиво, ведь им повезло попасть на «Милуоки» и поломанных «Никс», но «Индиана» – конкурентоспособный коллектив для игры в плей-офф. Хотя и стоит признать, что их состав недостаточно хорош для борьбы с «Селтикс» и «Никс».

Консервативные «Пэйсерс» имеют 2 варианта.

Пока еще есть Сиакам и Тернер в прайме – усилиться, обменяв Матурина и Уолкера

Выжать максимум из этого состава, развивая Матурина и Уолкера, выжидая, пока на Востоке развалится фронткорт «Бостона», а Тибодо опять уничтожит свой же состав

Мы вообще-то увидел ренессанс Карлайла, как тренера, которого обвинили атеизме и отсутствии веры в святого Дончича. Оказывается, Карлайл по-прежнему не сошел с ума, умеет подстраиваться под соперника и развивать игроков, пусть и сохранил обиду на «Даллас» («Я никогда не тренировал более талантливого разыгрывающего, чем Халибертон»)

Халибертон – франчайз (кто читал меня давно, знают, что это значит для меня). Осталось понять, куда пропал бросок Тайриза во второй половине сезона. Мы знаем про сломанную механику, но дело явно не в ней, хотя по-прежнему стоить работать над ускорением релиза и плавностью

А вот вопросы, которые решат станет ли команда лучше:

Матурин. Прошлое межсезонье он очень много работал персонально с Карлайлом. Эффект был никакой. Вероятно для Матурина 3-й сезон станет определяющим по уровню доверия и таланта

Сможет ли Нембард играть, как в плей-офф, всегда?

Как заставить команду не только на периметре, но и внутри? И реально ли это с таким составом?

Джарас Уокер? Как самый умный игрок драфта-2023 почти не играл и почему?

14. «Мемфис». Кто будет центровым?

Последний раз, когда «Мемфис» был хорошо – это сезон 22/23 до травмы Стивена Адамса. Удивительно, как ролевой игрок мог так сильно влиять на команду.

Хотя удивительно ли это?

Для баскетбола «Мемфиса» крайне важно иметь чернорабочего бигмена, ставящего заслоны, умеющего поставить бокс-аут и побороться на чужом щите. Особенности игры, которые раскрывают весь потенциал их звездного трио.

Морэнт так получает пространство для прохода под кольцо. У него нет броска в движении или хорошего флотера, ему нужно много спейсинга

Бэйн играет от получения на оффскрине – шутер с короткими руками, который не бросает против сопротивления (чем длиннее руки – тем легче бросать через защитника)

Джексону просто нужно оттянуть на себя бигмена, потому что только так он реализует миссматч в габаритах (семифутер с броском, но очень средней работой в посте)

Да, кажется, что проблема решена. Хайп вокруг Зака Иди больше, чем сам Зак Иди, но так ли он хорош?

Стоит сразу сказать, что Зак Иди не умел играть от заслонов. В сборной Канаде год назад его пытались использовать именно так и посадили на скамейку, так как он просто делал это плохо. За все 4 года в университете он также не научился это делать. Тогда как это будет работать? Морэнт будет идти в краску, где Иди просит мяч?

Если работоспособность Иди, о которой говорят, правда, он должен прокачать свои навыки, но Зак по-прежнему ограниченный игрок, чья эпоха уже прошла и еще не вернулась. Он плох в защите (слишком громоздкий и медленный), однотипен в атаке и неиграбелен на поздних стадиях. Атака «Мемфиса» по-прежнему загадка.

Здесь резонно заметить, что можно откатиться к Джексону, но Джарен тоже не этот тип центрового и не умеет играть от заслона. Есть ли другие варианты нападения у Дженкинса?

13. «Майами». Финал Джимми Батлера?

Батлера можно не любить. Порой он даже заслуживает этого и говорит больше нужного, но по соотношению таланта и результата к Джимми минимальное количество вопросов.

Батлер – рудимент, игрок, который набирает очки за счет работы ног, фейков и агрессии. Постарайтесь описать Джимми как баскетболиста, не показывая видео, и вы через 10 секунд скатитесь в рассказ о его характере.

2 финала за 3 года, когда твой офис спит в дедлайн и упускает Лилларда, Хардена, Холидэя в команде, где вторая звезда, как и ты, не умеет бросать – это чудо.

Это необычный сезон «Хит», где все привыкли к уникальной стабильности.

Все знают, что «Майами» никогда не сливают и всегда настроены играть на победу. Поэтому каждый год мы вынуждены видеть, как без 5 минут журналист Данкан Робинсон вынужден не только бросать, но уже и играть пик-н-ролл и делать проходы под кольцо. Или как Хакес в первый же сезон должен стать тенью Батлера во всем, забывая что вообще-то в лигу он приходил, как игрок без атлетизма и защиты.

Но в этом сезоне Райли четко дал понять, что Батлер говорит больше, чем от него требуется, и что если он говорит так много, то должен доказать это делом. Уверен, что, даже если здравый смысл будет ускользать, Батлеру дадут контракт, если он снова совершит чудо на Востоке. Даже если контракт будет абсолютно бессмысленным с точки зрения будущего, но захочет ли сам Джимми остаться здесь или ему тоже надоело видеть Тайлера Хирро, которого не могут обменять 3-й год подряд?

12. «Финикс». Точно ли это контендер?

Оценивать предсезонные игры – дело сомнительное и даже немного извращенное.

И все же.

«Финикс» играет интересно, имея топ-5 соотношение передач к потерям. Значит ли это, что мы увидим новый «Финикс»? Не уверен, так как любая команда с Кевином Дюрантом скатывается в изоляционный баскетбол, что справедливо, имея лучшего индивидуально атакующего игрока в истории, но Буденхольцер призван создать структуру и перестроить все нападение, сместив акцент на более правильные броски. Например, странно, что команда с такими исполнителями лишь 25-я по количеству бросков из-за дуги.

Логично, что Тайус Джонс должен привнести немного организованности в хаос движения нападения «Финикса» (в прошлом сезоне 25-е по потерям мячам), но даже с учетом организованности атаки есть вопросы.

Например, по здоровью Била, который за последние 3 сезона не играл больше 53 игр.

Или ротация?

Пламли, Окоги, Аллен и О’Нил – неплохи, но едва ли последние два могут быть на важных ролях в плей-офф. Хорошие отзывы получает Райан Данн, новичок, с отменной защитой и ужасным броском, который в предсезонных играх забил столько же, сколько за год в университете.

И все равно этого мало, но я более оптимистичен, чем букмекеры, ставящие «Финикс» на 12-е место. Мне нравится системность Буденхольцера, который умеет выжимать максимум из ролевиков. Минусы Буденхольцера в его однотипности, но это не совсем применимо для «Финикса», который может играть с позиции силы, учитывая уровень таланта.

11. «Лейкерс». Проводы Леброна начались?

Честно говоря, мне нравится Редик. Мне нравится, как он ведет себя на камере, он выглядит не дедом, который не понимает, что происходит сейчас (Кейси, Риверс), и я даже не буду рассуждать о том, какой он тактик, ведь очевидно, что его подкасты могли обмануть лишь самых отчаянных лебронофилов.

Нет, я не утверждаю, что Реддик – плохой тренер. Я утверждаю, что мы не можем этого знать.

Но нужен ли тренер этим «Лейкерс»? Какая разница, чьи установки игнорировать?

«Лейкерс» нужен легитимный пресс-аташе, отвечающий за коммуникацию как внутри команды, так и на пресс-конференциях, и на которого можно свалить вину. Уже вижу заголовки: «Тренер-новичок подвел Леброна», а что? Звучит.

На самом деле мы понимаем, что «Лейкерс» не входят в топ-10 контендеров, и делать хорошую мину при плохой погоде здесь утопично. «Лейкерс» старые и не стали лучше с прошлого сезона, хотя я и ожидаю, что Кнехт может многих удивить.

Это неважно, у них сейчас нет арсенала для прохода «Денвера», «Миннесоты», «Оклахомы», «Далласа».

Еще перед каждым сезоном у болельщиков «Лейкерс» есть традиция – как когда лучше обменять 10-ого игрока ротации на что-то полезное. В этом сезоне нас ожидает:

Обмен Расселла на Трэя Янга (нет)

Обмен Кнехта на Зака Лавина (оно вам надо?)

Обмен полотенца Леброна на Брюса Брауна (нет)

Мы все думали, когда же постареет Леброн, как Роналду, стараясь не признавать очевидное, но он и тут умудрился обмануть всех, сделав «Лейкерс» заложниками своего возраста и продав все так, как будто бы виноват не он, а его окружение.

И да, Далтон Кнехт – это стил драфта, что было ясно уже после драфта.

Вероятно, если вы осилили 2/3 части текста, то вы уже подписались, но простите, я, как и Расселл Уэстбрук, гонюсь за цифрами в графе подписчики и все же оставлю ссылочку на телеграм канал.

10. «Клипперс». Какая истинная цель на сезон?

Переехать на новую арену со стареющим Харденом и Каваем, который словил очередную порцию багов несовместимости тела и баскетбола – это комбо.

Да, «Клипперс» прокляты и должны построить что-то похожее на «Рокетс» Хардена.

Но и выбора у них особого нет. Надеяться на Ленарда – странно, он, скорее, приятная и крайне маловероятная опция, которая может появиться, а может и нет. В его отсутствие вам как-то нужно строить нападение, и Харден – это самый просто вариант, даже учитывая все его проблемы.

Вообще титул для «Клипперс» – это крайне важно, но как цель сейчас уже вторична.

Все достаточно просто.

Были ли или есть у команды шансы усилиться здесь и сейчас? Нет, нету.

Нужно ли продавать билеты на новую арену и строить свою фан-базу? Да, нужно.

Отсюда получаем следующую логическую цепочку:

Продавать билеты с престарелыми звездами легче, чем без них

Танковать нет смысла, ваш ближайший пик первого раунда (на самом деле любой пик) в 2030 году

Ваш владелец имеет столько денег, что заплатить налог для него – сущий пустяк

«Клипперс» по-прежнему привлекательный рынок для игроков, в 2027 году у них уже пустая платежка и возможность засыпать деньгами кого угодно, да и Мэнна с Зубацем скинуть не такая большая проблема.

Из всей этой истории больше всех страдает Тайрон Лю – по-прежнему недооцененный тренер, вынужденный бороться с обстоятельствами своей команды чаще, чем с соперниками.

Все вышесказанное не утверждает, что «Клипперс» подняли лапки в ожидании поражений, но их ресурса явно меньше, чем у конкурентов.

Стоит похвалить их изобретательность. Все талантливое и выкинутое на помойку было подобрано в попытке найти бриллиант: Крис Данн (бывший будущий Крис Пол), Кевин Портер-младший (мысли о суициде, избиение девушки), Кэм Кристи (брат Макса Кристи), Мо Бамба (бывший будущий Эмбиид) и Кай Джонс (считающий себя лучшим баскетболистом в истории). Этого мало, но хвалим за оригинальность.

9. «Голден Стэйт». Есть ли здесь вторая опция атаки?

Небольшой оффтоп, «твиннер» – это игрок, попадающий между амплуа и не способный прижиться.

Сезон «Голден Стэйт» – тоже отчасти твиннер. У них есть суперзвезда, которая еще может. У них есть ресурсы на обмен, но готовы ли они сами идти на этот обмен ради призрачных шансов?

Удивительность «Голден Стэйт» в том, что пока мы их хоронили, оказалось, что из всех игроков, сыгравших хотя бы 1000 минут в прошлом сезоне, лишь 4 из 11 были старше 30 лет и двоих (Пол, Томпсон) уже нет в команде.

Окей, это не совсем честно, ведь Хилду и Андерсону тоже за 30, но направление мысли вы понимаете.

Сейчас «Голден Стэйт» вступает в сезон, когда сами не понимают, насколько они могут быть хороши. Даже при живых Карри и Грине или их незначительном регрессе Керру не хватает ресурсов на качественный скачок. Надежда на Кумингу умирает уже 3-й год, Подземски прекрасен, но тянет ли он на вторую звезду? Или Уиггинс, который растерял все, что приобрел в чемпионский сезон.

Я до сих пор не уверен, что сам менеджмент «Голден Стэйт» принял решение, что делать, и будет выбирать по ходу сезона.

Оптимальная опция – подойти к дедлайну в живом состоянии и обменять Муди и Кумингу на что-то почти звездное и пойти в окончательно последнее турне.

Запасная опция – начать мягкую перестройку под красивое завершение карьеры вашей легенды.

8. «Милуоки». Когда начнется перестройка?

Я уверен в обреченности этого проекта.

Док Риверс, звезда в прайме, окруженная престарелыми звездами, тактическая несовместимость Янниса и Лилларда, возраст Лилларда, Лопеса и Миддлтона, травмы.

«Индиана» вскрыла все проблемы «Бакс».

Пик-н-ролл Янниса и Лилларда не может работать, потому что второй играет на получение, а первый на бросок и каждый тянет одеяло на свою сторону. Скинув лет 7-8 каждому – их можно было бы объединить в идеальный дуэт, но что вы хотите от них сейчас, имея самого большого шарлатана на тренерском мостике?

К тому же вопросы по межсезонью. Вам повезло год назад с Бизли, который был отличным шутером. и вы заменили его Трентом, который нестабилен в своем броске. Миддлтон пропустил тренировочный лагерь, он травмирован и снова не готов. Лопеса в прошлом году заставили бегать по всей площадке, чего он делать не должен и не может. Почему это должно стать лучше в этом году?

Приговор подписан, но есть еще одна проблема.

«Отпустить нельзя оставить» – это когда ваша конференция настолько слабая, что и с таким составом вы можете быть в топ-4, и это вполне себе продается под девизом «ну вообще-то 2 лучшие команды лиги у нас», и вы оставляете главного тренера и начинаете следующий сезон без вариантов усиления в этой же точке.

Давайте признаем, что если Яннис попросит обмен к февралю – это благородство и жест доброй воли к городу и команде.

7. «Филадельфия». Дэрил Мори – гений или псих?

Данный вопрос идеально впишется в название будущей автобиографии Мори.

Вот ваш франчайз говорит, что, возможно, он никогда не сможет больше принимать участие в бэк-ту-бэк играх и вы все знаете о его проблемах со здоровьем в его 30 лет, а еще есть вопросы по его игре в плей-офф. При этом вы знаете, что у него контракт еще на 2 года.

Что нужно сделать?

«Нормальный» генеральный менеджер скажет: «Мы проведем эти 2 года с ним, посмотрим, в каком состоянии он будет при приближении к 33 годам, в случае чего оставим его, повторив предложения конкурентов, или начнем перестройку с Макси во главе»

Мори, испытывающий слабость к игрокам, испытывающим слабости в в плей-офф (я, правда, считаю это хорошей шуткой, извините), заявит: «Продлеваем. Твердо и четко»

Что ж, платить Джоэлу 70 миллионов в 35 лет – это смелое решение, но зачем оно было сделано?

Если Эмбиид будет хорош, то вы продлите его и так, если он будет плох, то вы его без проблем скинете. Я не вижу здесь логики, по которой это действие можно назвать успешным.

А вот теперь можно перейти и к теме обсуждения Пола Джорджа. Ему в 38 вы отдадите 56 миллионов. Если что, за последние 5 лет Джордж сыграл в 67% матчей, а Джоэл – в 70%.

Заметьте – я не говорю, что это не сработает, я говорю, что вы должны иметь очень большую уверенность в своих решениях, совершая такие действия.

Еще мне жаль Нерса.

Когда в «Торонто» ему подсовывали неудобный состав, он мирился и лепил из Сиакама даже центрового, а когда переходил в «Филадельфию», надеялся увидеть хотя бы Хардена, помогающего организовать атаку.

Он разобрался. Даже смог сделать из Убре подобие защитника на мяче, который был ему очень нужен в это межсезонье, но получил замену Харриса в лице Пола Джорджа. Последний, кстати, в меру недооцененный баскетболист, который играл и шутера, и разыгрывающего, и защитника на мяче в «Клипперс», но нужно ли это «Филадельфии»?

Джордж не будет здесь разыгрывать. Быть шутером на таком жирном контракте? Это глупо. Защищаться по всей площадке против лучшего игрока соперника – не тот возраст и ноги. Так для чего вам Джордж? Заметьте, я не говорю, что это плохо, это ведь статья, основанная на вопросах к командам, но я не понимаю смысла.

Нерса мне жаль и по причине банальной – Эмбиид не является центровым его мечты, а в прошлый плей-офф превратился в игрока, которого нужно выпускать, но не хочется. Речь не про атаку, а про постоянное застревание в дропе в полупозиции между периметром и краской. Речь про то, как Джоэл забывал ставить спину и был больше пассивным конусом, чем доминирующим центровым.

6. «Даллас». Стали ли они лучше за межсезонье?

Замена Джоша Грина на Квентина Граймза – приемлемо, возможно, это даже апгрейд

Наджи Маршалл – приемлемо, вменяемый игрок ротации

Но вернитесь в прошлогодний плей-офф и ответьте на вопрос: Готовы ли вы заменить Деррика Джонса на Клэя Томпсона?

Это слишком сложный вопрос, но я дам вводные. 5 самых частых соперников в защите для Джонса в плей-офф (ШГА, Джордж, Эдвардс, Тейтум, Холмгрен). Вы резонно скажете, что есть Вашингтон, у которого набор матчапов не хуже (Таунс, Браун, ШГА, Холмгрен, Харден). Одного PoA защитника мало для современной игры в плей-офф НБА.

Хотя я и понимаю логику «Далласа». В плей-офф % попадания из-за дуги у Джонса скакнули с 34,3% до 36,9% (у Вашингтона с 31,4% до 34,8%). Вам хочется больше уверенности в вашей атаке, но точно ли благодаря ей вы оказались в финале НБА? Прошли бы вы «Оклахому», если у вас было на одного стоппера меньше?

«Даллас» сделал свой выбор и теперь должен понять куда встроить Клэя, который уже не может играть на тройке и для которого нет места на двойке. Томпсон – это сознательный риск в попытке найти недостающий кусок (в финале НБА «Даллас» бросал из-за дуги 31,6%) для победы в чемпионате. Букмекеры и аналитики отреагировали пока что слабо, теперь слово за Киддом.

5. «Оклахома». Можно ли уйти от зависимости от ШГА?

Когда ваша команда теряет 15 очков атакующего рейтинга в плей-офф, то возникают вопросы: как это произшло и как это исправить за год?

Ответ в случае с «Оклахомой» достаточно простой – в плей-офф, а точнее во втором раунде, они скатились в изоляции ШГА и скидки мяча ему всеми правдами и неправдами.

Оказалось, что постоянные проходы в краску, которые запускали движение мяча, можно остановить, а позиционные владения не так разнообразны (с 27 передач упали до 23 в серии с «Далласом»). «Оклахоме» не хватило индивидуального мастерства, опыта и, как ни странно, вариативности.

Этот сезон начинается для «Оклахомы» с очень большими ожиданиями.

Анонимный опрос среди игроков НБА назвал Марка Дэйгнолта лучшим тренером по изменениям по ходу игры, что, в общем-то, правда, если учесть, как он ротирует пятерки и реагирует на соперника, буквально говоря, куда бежать игрокам.

Они убрали уязвимость на подборах, подписав Хартенштайна (и даже пропуск первого месяца не должен сильно повлиять на итоговый результат), и теперь Дэйгнолт может играть даже большим составом с Холмгреном и Хартенштайном на площадке.

Они избавились от всех белых и не атлетичных вингов, которые хотят играть в плей-офф, в пользу Карузо, который здесь и сейчас идеально вписывается в систему защиты «Оклахомы», где нужно встречать высоко боллхендлера соперника, уводя его в нужное место.

Осталось подготовиться к плей-офф.

Многое зависит от броска Уильямса, прогресса Холмгрена и роли Хартенштайна в атаке, который в «Никс» играл оффскрины и хэндоффы, раздавая передачи на вход внутрь. Построить систему бэкдоров – не проблема. Проблема снова забыть об этом в плей-офф.

4. «Миннесота». Как строить нападение?

Имея 16-е нападение в лиге, вы решаете отдать вашего второго лучшего игрока атаки, насколько это правильное решение?

Что ж, учитывая, что это Таунс, теряющий 6% от попаданий в игре при меньшем объеме бросков, я могу вас понять.

В регулярном чемпионате вы заменяете Таунса Рэндлом. Один неиграбельный игрок плей-офф на другого. Здесь все честно.

Еще вы добавляете Дивинченцо, который в конце сезона и плей-офф разыгрался до 10 бросков из-за дуги, выступая на уровне лучшего C&S скорера. Донте прокачал и свой флотер после пик-н-ролла, оставаясь при этом лучшим защитником лиги при обходе заслонов (статистически).

Усилили вы и позицию разыгрывающего, где престарелый Конли не вызывает уверенности (скорее, его здоровье). Специально подняться за Диллингэмом – это смелое решение, если вы готовы использовать его с первого сезона.

Получается, «Миннесота» стала сильнее?

Спорно, в вакууме вы отдали бигмена, который мог бросать и играть в пост, заменив его форвардом, который является ассоциацией в НБА к термину «Черная дыра», ролевым игроком, чей потенциал как самостоятельного скорера все же вызывает опасения, а проблемную позицию разыгрывающего решили исправить новичком.

Мое мнение, что «Миннесоте» и Таунсу давно было нужно расстаться. Таунс в плей-офф показал, что его универсальная атака вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Не стоит забывать, что теоретически «Миннесота» стала еще сильнее в обороне за счет Дивинченцо.

3. «Денвер». Есть ли тут ротация?

Отпустить КСП – это не такая большая проблема, если бы вы его заменили хоть кем-то, но офис команды и тренерский штаб живут немного разными идеями.

Пока офис драфтует старичков из университета для игры здесь и сейчас (Строутер, Пикетт, Тайсон, Гиллеспи), тренерский штаб продолжает играть ротацией в 8 человек даже регулярный чемпионат.

Для сравнения «Селтикс» по ходу регулярного чемпионата доставали Хаузера, Бриссетта, а Притчард играл по 23 минуты. У «Оклахомы» минуты получал даже Дженг, у «Далласа» 13 человек сыграли больше 500 минут (сноска с обменами).

«Денвер» даже не пытался подготовить ротацию и сейчас заходит в сезон с тем же составом, но за исключением КСП.

Верим ли мы, что Браун заменит полноценно КСП? Спорно, у Кристиана отрицательное соотношение вингспана к росту, если проще – короткие руки, которые критически важны для игры на периметре. Кристиан может встречать соперника, но не может генерировать много перехватов и касаний мяча (Браун – 8-й в составе, КСП – 2-й).

Верим ли мы, что Уотсон заменит КСП? Возможно, но не в атаке, имея лишь 29,6% из-за дуги.

Играя с лучшим игроком НБА рядом, вы не будете беспокоиться за атаку, Йокич что-то придумает, даже если ему дать состав «Уизардс», но сейчас к «Денверу» много вопросов.

Не забывайте и про травму Мюррея, бесполезность Портера-младшего и отчаяние в виде Уэстбрука.

Стоит заметить, что я люблю Уэстбрука. Вернее, его отношение к игре (в команду бы я его не выбрал, но детям бы показывал). Я увидел интересные взаимодействия в предсезонных играх, где Уэстбрук и Йокич попеременно играют пик-н-ролл в разных ролях. Это круто, это интересно.

Но верить в Уэстбрука – это моветон, от которого веет чем-то пошлым и немного грустным.

2. «Никс». Сколько живых останется к апрелю?

Шутки в сторону, теперь это правда серьезный вопрос.

Пятерка Таунс-Ануноби-Харт-Бриджес-Брансон с ротацией в виде Макбрайда, Робинсона, Ачиувы, Пэйна и Шэмета – это претендент на самую сильную пятерку в лиге.

Правда, мы знаем о пунктике Тибодо, что проходных игр нет и, если нужно играть 48 минут, то они и будут играть 48 минут.

Нет, серьезно. Если «Никс» и сейчас будут играть на таком проходном Востоке в усеченную ротацию – это диагноз.

Безусловно, это не единственный вопрос к команде.

Потеря Хартенштайна и травма Робинсони привела к тому, что «Никс» вынуждены были выменивать Таунса, который, так сказать, не очень хорош в области defense.

Варианта 2.

Первый – загнать Таунса как можно глубже в дроп, заставляя вингов управлять пространством и направлять игроков прямо в него

Второй – вытаскивать Таунса как можно выше, заставляя вингов страховать эту дубину сзади

Оба варианта сомнительны, но у Тибодо и выбора нет.

Скорее всего, дядюшка Том выберет вариант дрессировки. Знаете, когда вы приучаете своего питомца к прогулкам на улице, высиживая часами перед домом? Вот так и Таунса будут держать на площадке до тех пор, пока тот случайно не сделает полезное защитное действие.

И все же стоит сказать.

«Никс» – это джаггернаут, который может быть успешен на обеих сторонах площадки. Их состав сейчас – мечта любого тренера (не ты, Карл).

Каждый готов пахать, выполнять тренерскую установку и принимать на себя любую роль.

Финал конференции между здоровыми «Селтикс» и «Никс» – это мечта любого фаната НБА.

1. «Бостон». Что может остановить этих «Селтикс»?

Я вижу 3 причины, почему эти «Селтикс» могут не выиграть титул в этом году.

Ваши бигмены развалятся к плей-офф. Не секрет, что Порзингис не может записать здоровье себе в актив, а Хорфорду уже 38 лет и он не вечен. За их спинами у «Бостона» лишь Корнет. Мы понимаем, что латыш будет травмирован, но когда? И когда постареет Эл? Каждый раз, когда на пресс-конеференции у Тейтума спрашивают об MVP, любой представитель «Бостона» хочет кинуть стулом в журналиста. Джейсон Кидд в плей-офф тоже пытался вбить клин между звездами, и это потенциальная проблема. Как наследник Кобе, Тейтум принимает тот факт, что победа, где ты не главная звезда, не будет полноценной победой. И при этом у Джейсона уникальная позиция в команде. Он – системообразующий игрок и франчайз, который двигает мяч, играет разыгрывающего (у него больше всего передач за матч), переключается в режим скорера и наоборот. Может ли Тейтум заменить Брауна? Вероятно. Может ли Джейлен заменить Джейсона? Не думаю, но устраивает ли роль Тейтума, учитывая, что каждый косяк в клатче ему вспоминают куда больше других? Позитивный ответ на второй вопрос. Реальность такова, что «Никс» имеют полный арсенал для того, чтобы остановить «Селтикс». Универсальные винги-стопперы (Ануноби, признанный самым универсальным защитником лиги, Бриджес, Харт), растягивающий бигмен, чтобы вытянуть Порзингиса или Хорфорда, и разыгрывающий, который способен генерировать нападение и менять темп игры. В здоровом состоянии я не уверен, что знаю фаворита в этой паре.

Во всем остальном «Бостон» прекрасен, а фанаты «Селтикс» почти забыли мой косяк с Удокой, да и кто такой Удока, когда физрук-Маззулла выиграл титул, да, ребята?

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Reaves, Michael Reaves, Ezra Shaw, Patrick Smith, Evan Bernstein, Ron Jenkins, Megan Briggs, Elsa, Jared C. Tilton