Кендрик Перкинс: «Каваю Ленарду следует рассмотреть вариант с завершением карьеры»

Кендрик Перкинс прокомментировал ситуацию с Каваем Ленардом.

Звездный форвард «Клипперс» пропустит неопределенный срок на старте нового сезона НБА из-за проблем с коленом.

«В каждом сезоне случается момент, когда у Кавая Ленарда возникают проблемы со здоровьем. Ему нужно обсудить положение вещей не только с «Клипперс », но и с семьей. Я правда думаю, что Каваю следует рассмотреть вариант с завершением карьеры.

Все пришло к тому, что такой разговор должен состояться. Считаю, что Каваю нужно быть честным с самим собой», – заявил эксперт ESPN.