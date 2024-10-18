Кендрик Перкинс: «Каваю Ленарду следует рассмотреть вариант с завершением карьеры»
Кендрик Перкинс прокомментировал ситуацию с Каваем Ленардом.
Звездный форвард «Клипперс» пропустит неопределенный срок на старте нового сезона НБА из-за проблем с коленом.
«В каждом сезоне случается момент, когда у Кавая Ленарда возникают проблемы со здоровьем. Ему нужно обсудить положение вещей не только с «Клипперс», но и с семьей. Я правда думаю, что Каваю следует рассмотреть вариант с завершением карьеры.
Все пришло к тому, что такой разговор должен состояться. Считаю, что Каваю нужно быть честным с самим собой», – заявил эксперт ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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