Лука Дончич подтвердил рождение второй дочери Оливии

Лука Дончич действительно стал отцом во второй раз.

Словенский разыгрывающий пропустил два матча «Лейкерс » по личным причинами, но должен сыграть в следующей встрече.

Дончич подтвердил причину отсутствия, которой называли рождение второго ребенка у его невесты в Словении. Баскетболист рассказал о своей второй дочери Оливии в соцсетях.

Ребенок родился в четверг. Первая дочь Габриэла также появилась на свет в начале декабря 2023 года.