Лука Дончич подтвердил рождение второй дочери Оливии
Лука Дончич действительно стал отцом во второй раз.
Словенский разыгрывающий пропустил два матча «Лейкерс» по личным причинами, но должен сыграть в следующей встрече.
Дончич подтвердил причину отсутствия, которой называли рождение второго ребенка у его невесты в Словении. Баскетболист рассказал о своей второй дочери Оливии в соцсетях.
Ребенок родился в четверг. Первая дочь Габриэла также появилась на свет в начале декабря 2023 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Луки Дончича
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости