Михаил Беленицкий: «Несмотря на отсутствие некоторых легионеров, «Автодор» всегда борется до последнего»
УНИКС продлил серию поражений «Автодора» до 11 матчей, победив в Саратове (74:58).
«Мы готовились к игре, знали, что «Автодор» – сильная команда. Даже несмотря на отсутствие некоторых легионеров, они всегда борются до последнего, как, например, с ЦСКА или другими. Часто саратовцы выигрывают на последних секундах.
Поэтому мы нисколько не расслаблялись, понимали, что матч будет очень упорным. Старались выполнять все установки тренера, и я считаю, что у нас это получилось. Мы провели хорошую командную игру и закономерно победили.
Однако большое количество потерь – это то, что нужно исправить, чтобы в будущем выступать лучше», – рассудил форвард УНИКСа Михаил Беленицкий.
«Отмечу, что в сегодняшнем матче в составе обеих команд из-за травм отсутствовало большое количество баскетболистов.
Безусловно, после последнего поражения от «Пармы» мы стали более сконцентрированными. Однако пока находимся не в оптимальной форме, поскольку наш состав и кондиции сейчас значительно отличаются от начала сезона.
Надеюсь, что скоро мы улучшим свой баскетбол и станем сильнее», – поделился главный тренер Велимир Перасович.