Михаил Беленицкий: «Несмотря на отсутствие некоторых легионеров, «Автодор» всегда борется до последнего»

Михаил Беленицкий порадовался победе над «Автодором».

УНИКС продлил серию поражений «Автодора » до 11 матчей, победив в Саратове (74:58).

«Мы готовились к игре, знали, что «Автодор» – сильная команда. Даже несмотря на отсутствие некоторых легионеров, они всегда борются до последнего, как, например, с ЦСКА или другими. Часто саратовцы выигрывают на последних секундах.



Поэтому мы нисколько не расслаблялись, понимали, что матч будет очень упорным. Старались выполнять все установки тренера, и я считаю, что у нас это получилось. Мы провели хорошую командную игру и закономерно победили.



Однако большое количество потерь – это то, что нужно исправить, чтобы в будущем выступать лучше», – рассудил форвард УНИКСа Михаил Беленицкий.

«Отмечу, что в сегодняшнем матче в составе обеих команд из-за травм отсутствовало большое количество баскетболистов.



Безусловно, после последнего поражения от «Пармы» мы стали более сконцентрированными. Однако пока находимся не в оптимальной форме, поскольку наш состав и кондиции сейчас значительно отличаются от начала сезона.



Надеюсь, что скоро мы улучшим свой баскетбол и станем сильнее», – поделился главный тренер Велимир Перасович .