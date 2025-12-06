Гилберт Аренас: «Вы представляете, насколько плохо все было с Крисом Полом, что «Клипперс» пришлось его отстранить, понимая последствия»

Гилберт Аренас порассуждал о ситуации с Крисом Полом в «Клипперс».

Разыгрывающий Крис Пол был отстранен от клубной деятельности «Клипперс » в свой последний год в лиге. Инсайдеры сообщали о проблемах с игроком на всех уровнях организации.

«Если тебе 40 лет, сядь и заткнись. Наслаждайся моментом. Не надо мне ничего рассказывать. Не хочу ничего слышать о том, как у тебя все было 57 лет назад. Мы знаем, что ты Крис Пол, но нам не нужно всего этого. Проводи свой последний год, маши рукой. Не надо этих ежедневных конфронтаций.

В своем пресс-релизе они назвали его карьеру исторической. Они хорошо понимают, что он сделал для клуба. Вы представляете, насколько плохо все было, что «Клипперс» пришлось его отстранить. Они прекрасно понимали последствия, но когда-то это должно было прекратиться», – рассудил Гилберт Аренас .