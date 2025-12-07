0

ACB. «Форса Льейда» уступила «Уникахе», «Жирона» справилась с «Бреоганом» и другие результаты

Сегодня, 6 декабря, в рамках чемпионата Испании прошли четыре матча.

«Форса Льейда» уступила «Уникахе», «Жирона» разгромила «Бреоган».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение командВаленсия – 7-1, Реал – 7-1, Мурсия – 7-2, Ховентуд – 6-2, Тенерифе – 6-2, Уникаха – 6-3, Баскония – 4-4, Барселона – 4-4, Форса Льейда – 4-5, Бреоган – 4-5, Жирона – 4-5, Гран-Канария – 3-5, Бильбао – 3-5, Андорра – 3-5, Манреса – 3-5, Сарагоса – 3-6, Сан-Пабло Бургос – 1-8, Гранада – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
