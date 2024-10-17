Кавай Ленард пропустит неопределенный срок на старте сезона

Кавай Ленард пропустит начало сезона-2024/25.

Звездный форвард «Клипперс» пропустит неопределенный срок на старте сезона, поскольку он восстанавливается после воспаления в правом колене, сообщает ESPN.com.

Ленард не играл в предсезонных матчах «Клипперс », которые завершатся в четверг встречей с «Сакраменто», и не участвовал в контактных тренировках команды во время тренировочного лагеря.