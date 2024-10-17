Кавай Ленард пропустит неопределенный срок на старте сезона
Кавай Ленард пропустит начало сезона-2024/25.
Звездный форвард «Клипперс» пропустит неопределенный срок на старте сезона, поскольку он восстанавливается после воспаления в правом колене, сообщает ESPN.com.
Ленард не играл в предсезонных матчах «Клипперс», которые завершатся в четверг встречей с «Сакраменто», и не участвовал в контактных тренировках команды во время тренировочного лагеря.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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