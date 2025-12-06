Сет Маккой установил мировой рекорд, забросив 10628 трехочковых за 24 часа с точностью в 88%
Сет Маккой обновил мировой рекорд по трехочковым броскам.
Бывший игрок «Оуэнсборо» из баскетбольной лиги США TBL Сет Маккой установил рекорд Гиннесса по трехочковым. Спортсмен реализовал 10628 дальних бросков за 24 часа, обновив прежний рекорд в 10381.
Маккой попал 88% попыток (12110 всего), реализуя в среднем 433 броска за час в течение суток.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Mantis
