Кавай Ленард: «Чувствую себя хорошо. Решили не спешить»

Кавай Ленард заявил, что он и врачи команды решили не спешить с его возвращением.

«Чувствую себя хорошо. Просто не тороплюсь, набираюсь сил и готовлюсь.

Мы решили не спешить, двигаемся день за днем и просто пытаемся вернуть меня на площадку. Когда начнутся разговоры об играх два дня подряд, посмотрим, что скажут тренеры.

Моя цель – выиграть чемпионат, я не стремлюсь сыграть во всех 82 матчах. Я хочу победить, но постараюсь сыграть столько, сколько могу. В последних двух плей-офф не получилось, так что посмотрим.

Дело не в том, как я себя чувствую, а скорее в том, что нужно слушать врачей и стараться предотвратить то, что я делал раньше, и из-за чего я сейчас оказался в этой ситуации», – сказал форвард «Клипперс ».