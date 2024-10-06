Кавай Ленард: «Чувствую себя хорошо. Решили не спешить»
Кавай Ленард заявил, что он и врачи команды решили не спешить с его возвращением.
«Чувствую себя хорошо. Просто не тороплюсь, набираюсь сил и готовлюсь.
Мы решили не спешить, двигаемся день за днем и просто пытаемся вернуть меня на площадку. Когда начнутся разговоры об играх два дня подряд, посмотрим, что скажут тренеры.
Моя цель – выиграть чемпионат, я не стремлюсь сыграть во всех 82 матчах. Я хочу победить, но постараюсь сыграть столько, сколько могу. В последних двух плей-офф не получилось, так что посмотрим.
Дело не в том, как я себя чувствую, а скорее в том, что нужно слушать врачей и стараться предотвратить то, что я делал раньше, и из-за чего я сейчас оказался в этой ситуации», – сказал форвард «Клипперс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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