18-летний баскетболист Максим Новиков был арестован 2 ноября во время матча, близкие говорят, что он стал жертвой кибермошенников
Баскетболист Максим Новиков проходит по делу о мошенничестве.
18-летний спортсмен, студент, участник проекта MO.BASKET Максим Новиков был арестован во время любительского матча в Москве 2 ноября. Юноше предъявили обвинения по участию в крупном мошенничестве. Новиков находится под стражей уже больше месяца.
Подруга баскетболиста рассказала, что ее молодой человек стал жертвой кибермошенников. Новикову сообщили о взломе госуслуг и незаконном оформлении кредита, которое якобы ставит игрока и его семью под угрозу обвинения в сотрудничестве с террористической организацией. Мошенники потребовали «легализации» собственных средств юноши. После этого баскетболист поучаствовал в передаче некой посылки, считая, что сотрудничает со спецслужбами.
Теперь ему грозит до 10 лет заключения.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети msh_lev
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости