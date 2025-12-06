  • Спортс
18-летний баскетболист Максим Новиков был арестован 2 ноября во время матча, близкие говорят, что он стал жертвой кибермошенников

Баскетболист Максим Новиков проходит по делу о мошенничестве.

18-летний спортсмен, студент, участник проекта MO.BASKET Максим Новиков был арестован во время любительского матча в Москве 2 ноября. Юноше предъявили обвинения по участию в крупном мошенничестве. Новиков находится под стражей уже больше месяца.

Подруга баскетболиста рассказала, что ее молодой человек стал жертвой кибермошенников. Новикову сообщили о взломе госуслуг и незаконном оформлении кредита, которое якобы ставит игрока и его семью под угрозу обвинения в сотрудничестве с террористической организацией. Мошенники потребовали «легализации» собственных средств юноши. После этого баскетболист поучаствовал в передаче некой посылки, считая, что сотрудничает со спецслужбами.

Теперь ему грозит до 10 лет заключения.

