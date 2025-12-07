  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чемпионат Франции. «Дижон» уступил «Монако», «Страсбур» проиграл «Виллербану» и другие результаты
0

Чемпионат Франции. «Дижон» уступил «Монако», «Страсбур» проиграл «Виллербану» и другие результаты

6 декабря в чемпионате Франции прошли четыре матча.

«Дижон» проиграл «Монако», «Страсбур» уступил «Виллербану».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 8-2, Виллербан – 8-2, Нантер – 7-2, Страсбур – 7-3, Париж – 6-2, Ле-Ман – 6-4, Элан Шалон – 6-4, Бурк – 5-4, Нанси – 5-5, Шоле – 5-5, Дижон – 3-7, Лимож – 3-7, Булазак – 3-7, Гравлин-Дюнкерк – 2-7, Сен-Кантен – 2-7, Ле-Портель – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Франции
результаты
logoСтрасбур
logoЛе-Ман
logoЭлан Шалон
logoЛимож
logoДижон
logoМонако
logoАСВЕЛ Виллербан
logoШоле
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» уступил «Нанси»
5 декабря, 21:25
«Монако» официально объявил о подписании контракта с Кори Джозефом
4 декабря, 16:45Фото
Американский разыгрывающий Деандре Голстон продолжит карьеру в «Шоле»
3 декабря, 10:32Фото
Главные новости
Десмонд Бэйн: «Только что потерял 35 тысяч, нужно было как-то их отбить»
10 минут назад
35 очков Джейлена Брансона вывели «Никс» в полуфинал Кубка НБА
21 минуту назадВидео
37 очков Десмонда Бэйна стали решающими в победе «Мэджик» над «Хит» в рамках Кубка НБА
30 минут назадВидео
«Олимпиакос» продвинулся в переговорах с Монте Моррисом
40 минут назад
«Орландо» встретится с «Нью-Йорком» в полуфинале Кубка НБА от Востока
52 минуты назадФото
Кубок НБА. 1/4 финала. 35 очков Брансона принесли «Нью-Йорку» победу над «Торонто», 37 очков Бэйна помогли «Орландо» обыграть «Майами»
сегодня, 04:20
Марк Стейн: «Детройт» пока не нацелен на громкие обмены»
сегодня, 04:15
Крис Хэйнс: «Яннис Адетокумбо сказал одноклубникам, что не контролирует свое будущее, но призвал сосредоточиться на баскетболе»
сегодня, 04:03
«Клипперс» не намерены расставаться с Ивицей Зубацем
вчера, 21:49
Шэмс Чарания: «В раздевалке «Милуоки» ощущают нарастающее напряжение из-за ситуации с Яннисом»
вчера, 21:24
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» одержал крупную победу над «Ле‑Портелем», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Лиможу»
вчера, 21:52
Еврокубок. 30 очков Якимовски помогли «Тренто» обыграть «Бурк» в гостях, «Бешикташ» одержал победу над «Литкабелисом» в овертайме
вчера, 20:59
Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА: «Нужно стремиться к такому же уровню сыгранности и быстроты мышления, какие сегодня показал наш соперник»
вчера, 19:45
«Милан» и «Баскония» проявляют интерес к Кевону Харрису
вчера, 18:45
ФИБА подтвердила, что не станет менять календарь отбора для игроков из НБА
вчера, 18:29
Президент «Партизан» Остоя Мияйлович: «Игрокам очень хорошо платят, несправедливо, что они не уважают нашего тренера»
вчера, 17:24
«Сан-Пабло Бургос» сменил главного тренера: вместо Бруно Савиньяни команду возглавил Порфи Фисак
вчера, 13:45
Эван Фурнье об «Олимпиакосе»: «Теперь это мой дом, я хочу закончить здесь карьеру»
вчера, 11:04
Деандре Эйтон стал первым игроком стартовой пятерки в истории «Лейкерс», оформившим дабл-дабл без промахов и потерь
вчера, 07:59
Комментатор «Шарлотт» о царапинах Йокича: «О, боже мой, несите кокосовое масло!»
вчера, 07:01Видео