Чемпионат Франции. «Дижон» уступил «Монако», «Страсбур» проиграл «Виллербану» и другие результаты
6 декабря в чемпионате Франции прошли четыре матча.
«Дижон» проиграл «Монако», «Страсбур» уступил «Виллербану».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 8-2, Виллербан – 8-2, Нантер – 7-2, Страсбур – 7-3, Париж – 6-2, Ле-Ман – 6-4, Элан Шалон – 6-4, Бурк – 5-4, Нанси – 5-5, Шоле – 5-5, Дижон – 3-7, Лимож – 3-7, Булазак – 3-7, Гравлин-Дюнкерк – 2-7, Сен-Кантен – 2-7, Ле-Портель – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости