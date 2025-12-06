14

Джей Джей Редик: «По нашей внутренней аналитике, мы должны были победить на 2 очка»

Джей Джей Редик доволен игрой «Лейкерс» в матче с «Бостоном».

«Лейкерс» крупно уступили «Селтикс» в гостях (105:126) без Луки Дончича и Леброна Джеймса. Главный тренер команды Джей Джей Редик остался удовлетворен качеством игры.

«По нашей внутренней аналитике, мы проигрывали на 2 очка к перерыву и победили на 2 очка по итогам матча.

Хорошо сражались, было много моментов, когда могли сломаться, но не сделали этого. Достойно уважения.

Джейлен Браун попадает 30 с небольшим процентов «трешек» с ведения, против нас он попал 3 подряд в 3-й четверти. Мы готовы были дать Джордану Уолшу возможности для дальних бросков. И он реализовал 4, хоть мы и мешали ему в трех из них. Всегда приходится с чем-то смириться, сегодня нас заставили заплатить за это. Можно долго обсуждать планы и схемы, но всегда где-то есть слабые точки», – заключил Редик.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spectrum SportsNet
