«Шяуляй» официально объявил об уходе форварда Кэма Реддиша

Кэм Реддиш покинул «Шяуляй».

Литовский «Шяуляй » объявил об уходе американского форварда Кэма Реддиша (26 лет, 201 см). 10-й номер драфта-2019 провел 6 лет в НБА и отыграл 9 матчей в Литве, набирая 14,7 очка, 3,8 подбора и 1,4 передачи в среднем.

Стороны расстались по обоюдному согласию. Клуб сохранил право на отступные в случае подписания баскетболиста с другой командой. Реддиш вернулся в США по личным причинам.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны греческого ПАОКа .