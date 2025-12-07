Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» проиграла «Брешии», «Динамо Сассари» победило «Триест»

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли два матча.

«Реджо-Эмилия» уступила «Брешии», «Динамо Сассари» победило «Триест». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Брешия – 9-1, Трапани Шарк – 8-1, Виртус – 8-1, Венеция – 7-2, Дертона – 6-3, Милан – 5-4, Ваноли Кремона – 5-4, Триест – 5-5, Тренто – 4-5, Наполи – 4-5, Канту – 3-6, Динамо Сассари – 3-7, Варезе – 2-7, Удине – 2-7, Реджо-Эмилия – 2-8, Тревизо – 1-8. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.