Чемпионат Греции. «Кардицас» проиграл «Ираклису», «Перистери» победил «Марусси» и другие результаты

Сегодня, 6 декабря, в рамках чемпионата Греции прошли четыре матча.

«Кардицас» проиграл «Ираклису», «Перистери» победил «Марусси».

Чемпионат Греции 

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 8-0, Панатинаикос – 6-1, ПАОК – 6-2, АЕК – 5-2, Перистери – 5-3, Ираклис – 4-4, Промитеас – 4-5, Кардицас – 3-5, Миконос – 3-5,  Арис – 3-5, Марусси – 2-6, Колоссос – 2-7, Паниониос – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
