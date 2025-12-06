МРТ-обследование Тайлера Хирро показало ушиб большого пальца ноги, защитник должен вернуться в ближайшее время
Тайлер Хирро избежал серьезной травмы.
Защитник «Майами» Тайлер Хирро прошел МРТ-обследование из-за проблемы с большим пальцем на правой ноге. Игрока ударили по ней в матче с «Далласом», после чего появились болевые ощущения.
Обследование нашло только ушиб пальца. Игрок должен вернуться в строй в ближайшие дни. Участие в игре с «Сакраменто» под вопросом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
