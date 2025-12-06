МРТ-обследование Тайлера Хирро показало ушиб большого пальца ноги, защитник должен вернуться в ближайшее время

Тайлер Хирро избежал серьезной травмы.

Защитник «Майами » Тайлер Хирро прошел МРТ-обследование из-за проблемы с большим пальцем на правой ноге. Игрока ударили по ней в матче с «Далласом», после чего появились болевые ощущения.

Обследование нашло только ушиб пальца. Игрок должен вернуться в строй в ближайшие дни. Участие в игре с «Сакраменто » под вопросом.