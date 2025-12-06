Остин Ривз: «Джордан Уолш может стать одним из лучших защищающихся в лиге на долгие годы»

Остин Ривз поделился впечатлениями от игры Джордана Уолша.

21-летний форвард «Бостона » Джордан Уолш провел уже 11 матчей в стартовом составе команды. Защитник «Лейкерс » Остин Ривз описал его действия в обороне после проигранного «Селтикс» матча.

«Он всегда выкладывается. В каждом владении. Не расслабляется ни на секунду. У него есть все необходимые качества: габариты, атлетизм, очень хорошо двигается. Может стать одним из лучших защищающихся в лиге на долгие годы. Хороший игрок», – заключил Ривз.