Остин Ривз: «Джордан Уолш может стать одним из лучших защищающихся в лиге на долгие годы»
Остин Ривз поделился впечатлениями от игры Джордана Уолша.
21-летний форвард «Бостона» Джордан Уолш провел уже 11 матчей в стартовом составе команды. Защитник «Лейкерс» Остин Ривз описал его действия в обороне после проигранного «Селтикс» матча.
«Он всегда выкладывается. В каждом владении. Не расслабляется ни на секунду. У него есть все необходимые качества: габариты, атлетизм, очень хорошо двигается. Может стать одним из лучших защищающихся в лиге на долгие годы. Хороший игрок», – заключил Ривз.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бобби Мэннинга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости