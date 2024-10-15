Кавай Ленард не сыграет в предсезонке. Участие в первом матче регулярного чемпионата под вопросом
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю подтвердил в понедельник, что звездный форвард остается вне игры и не выйдет на площадку в последнем предсезонном матче команды против «Сакраменто» в четверг.
Ленард полностью пропускает предсезонку на фоне воспаления в правом колене. Его участие в первом матче сезона-24/25 23 октября на данный момент под вопросом.
«Он продолжает восстанавливаться. Работает над улучшением своего состояния. Делает то, что сейчас должен», – отметил Лю.
Ленард не участвовал в контактных упражнениях во время тренировочного лагеря. Занятия Кавая были направлены на укрепление колена.
Лидер калифорнийцев пропустил последние восемь матчей прошлого регулярного чемпионата и ограничился двумя встречами в 6-матчевой серии первого раунда плей-офф против «Далласа» из-за воспаления в прооперированном ранее правом колене.
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