7

Дрэймонд Грин: «У Диллона Брукса реальные шансы выйти на уровень Матча всех звезд»

Дрэймонд Грин изменил мнение по поводу Диллона Брукса.

Форвард «Финикса» Диллон Брукс продолжает доказывать свое положительное влияние на культуру и баскетбол своих команд. Дрэймонд Грин прокомментировал ход его карьеры.

«Казинс похвалил Диллона Брукса и сказал, что любой команде нужен парень типа меня, Маркуса Смарта, Денниса Родмана или Брукса.

У Брукса только одно попадание в защитные сборные, хотелось бы более насыщенного резюме, но он действительно относится к парням, которые максимально выкладываются на площадке.

Он становится сердцем команды. Заставляет все завертеться. Так что я не против слов Казинса с учетом нынешних достижений.

В начале его карьеры я был куда более скептически настроен. Но он продолжал работать над собой. Всегда смотрю трезво. Если он продолжит в том же духе, он выйдет за рамки защитных пятерок и получит реальный шанс подняться на уровень Матча всех звезд», – заключил Грин на своем подкасте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Draymond Green Show
