Шэмс Чарания: «Отсутствие Кавая Ленарда возлагает большую ответственность на Джеймса Хардена»

Шэмс Чарания рассказал о ситуации с Каваем Ленардом в «Клипперс».

«Кавай Ленард , как ожидается, пропустит начало этого сезона, который стартует на следующей неделе. Он продолжает процесс реабилитации в связи с воспалением в правом колене. «Клипперс» и Ленард работают вместе над тем, чтобы, когда он вернется, он смог выдержать нагрузки и остаться на площадке. Кавай испытывает проблемы с весны и чувствует, что он еще не готов.

Игроки и тренеры «Клипперс » готовятся к тому, что Кавай Ленард будет отсутствовать в течение некоторого периода времени в начале сезона. Это возлагает большую ответственность на Джеймса Хардена », – сказал инсайдер ESPN.