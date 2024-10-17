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Шэмс Чарания: «Отсутствие Кавая Ленарда возлагает большую ответственность на Джеймса Хардена»

Шэмс Чарания рассказал о ситуации с Каваем Ленардом в «Клипперс».

«Кавай Ленард, как ожидается, пропустит начало этого сезона, который стартует на следующей неделе. Он продолжает процесс реабилитации в связи с воспалением в правом колене. «Клипперс» и Ленард работают вместе над тем, чтобы, когда он вернется, он смог выдержать нагрузки и остаться на площадке. Кавай испытывает проблемы с весны и чувствует, что он еще не готов.

Игроки и тренеры «Клипперс» готовятся к тому, что Кавай Ленард будет отсутствовать в течение некоторого периода времени в начале сезона. Это возлагает большую ответственность на Джеймса Хардена», – сказал инсайдер ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
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Шэмс Чарания
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