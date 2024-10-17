Шэмс Чарания: «Отсутствие Кавая Ленарда возлагает большую ответственность на Джеймса Хардена»
Шэмс Чарания рассказал о ситуации с Каваем Ленардом в «Клипперс».
«Кавай Ленард, как ожидается, пропустит начало этого сезона, который стартует на следующей неделе. Он продолжает процесс реабилитации в связи с воспалением в правом колене. «Клипперс» и Ленард работают вместе над тем, чтобы, когда он вернется, он смог выдержать нагрузки и остаться на площадке. Кавай испытывает проблемы с весны и чувствует, что он еще не готов.
Игроки и тренеры «Клипперс» готовятся к тому, что Кавай Ленард будет отсутствовать в течение некоторого периода времени в начале сезона. Это возлагает большую ответственность на Джеймса Хардена», – сказал инсайдер ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости